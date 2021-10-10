雙十國慶，過去不少人會選擇在國慶日催生剖腹產，國恩家慶沾沾喜氣。隨著台灣人口進入負成長，少子化已成為新的國安問題，「國慶寶寶」也出現退燒現象。尤其兩岸關係兵凶戰危，更讓人不敢生、不願意生。

根據內政部最新戶口統計，截至9月為止，全國人口數為2343萬948人，比8月減少2萬889人；新生兒1萬3464人，比8月增加876人；死亡數1萬3894人。而累計今年前9月出生數為11萬2470人，較去年同期減少6545人。

台灣2020年出現「生死交叉」，死亡人數首度超越新生兒數，正式進入人口負成長。內政部最新統計指出今年也將持續「生不如死」，顯示政府雖把少子化升級為國安問題，卻拿不出實質辦法催生。

為此，多位民進黨立委日前批評政府在推動相關政策法制化不力，直指除缺乏主責機關進行整合性規畫外，也無建立有效的監督機制，欠缺滾動式檢討政策績效的標準，所以仿日本推出「少子女化對策基本法」草案，希望由行政院主導成立跨部會少子化政策小組。

少子化成因很多，主要在生養問題。這兩年受新冠疫情影響，部分人延遲結婚，加上面臨生計難題，自己肚子都餵不飽，哪來的錢養小孩。行政院雖在今年母親節前夕推出預算近百億元的催生政策，但已難讓逐年下降的生育率反彈。

綠委許智傑就認為，政府編列相關補助預算逐年提高，但托嬰中心設置數量仍嚴重不足，尤其都會區僧多粥少。這或許就是許多年輕夫妻不敢生或只生1個的最大原因。

明年是虎年，民間對生肖屬虎的禁忌多，許多人不願在虎年生小孩，對人口負成長無異雪上加霜。而蔡政府催生聲聲慢，卻不斷加速舉債，少子化問題將愈來愈嚴重。