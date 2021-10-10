時值國際環境詭譎多變，國內政局浮動不安之際，今年雙十國慶看似歌舞昇平，實則暗藏凶危。因此蔡總統國慶談話備受矚目，各方解讀也陸續出爐。惟若細讀全文，恐怕無解多於有解，失望多於希望，全篇講詞充滿著愚民自嗨的蔡式演說風格，絲毫嗅不到面對危機挑戰解決問題的誠意與作法。

蔡總統演說主題是「共識化分歧，團結守台灣」，但她斷根式的史觀反而治絲益棼，瓦解共識，又如何「團結守台灣」？她強調「從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年」，對於1949年前的中華民國隻字不提，明顯的斷根失憶，早是累犯。其煞費苦心營塑的新名詞「中華民國台灣」，表面在凸顯超越藍綠，凝聚社會共識，卻是割斷臍帶，包藏禍心的偏安心態，只會讓不同族群、新舊世代更加陌生、更多隔閡。

儘管蔡總統自吹自擂，細數民進黨政府在防疫成果、主權維護、政府治理、轉型正義、能源政策等方面的豐功偉業，然而虛矯粉飾的演說文采豈能騙得了痛苦指數暴增的尋常百姓？子曰：「視其所以，觀其所由，察其所安。人焉廋哉？」蔡總統口號式的團結、吹牛皮的政績，老百姓怎會任由唬弄，不辨真假？

至於重中之重的兩岸關係，蔡總統雖提出「化解分歧、對等談判」的願景，但是附加的「四項堅持」作為條件，卻成未談先破的避談策略。說穿了，這是舊兩國論的續集，「新兩國論」的首演。四項堅持中，「堅持自由民主的憲政體制」與陸方的「一國兩制」並不違和，而「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」則是漂亮的官話，無關宏旨。重點在於「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」與「堅持主權不容侵犯併吞」，以今日的時空環境言之，就是「中華民國的法理台獨化」。

早年蔡英文為李登輝前總統所擬的「兩國論」，被界定為「特殊的國與國關係」，在當時《國統綱領》與國統會尚未廢止的情況下，中華民國與中華人民共和國的關係與追求統一的東西德關係十分類似，都是現在式、暫時性的「特殊」國與國關係。

時至今日，《國統綱領》與國統會已然廢止，民進黨政府「去中國化」的各種措施變本加厲，而其「聯美制中」以謀台獨的赤裸本質也已毫不掩飾，此時強調兩者「互不隸屬」與「主權不容侵犯」，不就是未來式、永久性的「非特殊」國與國關係？這個進階版的「兩國論」正是走向「法理台獨」的新論述，在此情況下，欲與謹守「一中原則」的北京當局「對等談判」，無異招搖撞騙、自欺欺人。

日前大陸國家主席習近平在紀念辛亥革命大會上強調，北京將堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，與「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展。習近平的這項宣示用意有三：一是撫抑大陸武統派鼓吹征台的躁進情緒；二是向美國及其盟邦發出共同維持區域和平穩定的訊號；三是向台灣遞出橄欖枝，但也重申追求統一的決心堅定不移。

此番大陸高層不提「台灣方案」，也刻意將「一中原則」與「九二共識」作概念上的區別，其目的應在創造兩岸未來復談的條件，問題是蔡總統的「新兩國論」卻又築起了另一道高牆，所謂的「對等談判」充其量只是內外宣傳的騙術罷了。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）