最近兩個民代罷免案正如火如荼地進行，而民進黨不惜出動大咖、甚至政府高官護航的作法令人側目。

經濟部長王美花日前在艋舺美食饗宴記者會中，大讚面臨罷免的台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐，她說林是一位用心問政的立委，還向當地民眾喊話：「你忍心把他罷免掉嗎？」

王美花身為中央部會官員，在用公帑辦活動的場合上公開為一位政治人物站台，是否合適合法，值得商榷。這就像立法院副院長蔡其昌對曾肇事逃逸、置傷者不顧的台灣基進黨立委陳柏惟大喊「加油」、表達支持之意的舉動一樣，都明顯有違其理應中立的立場，也可見「刪Q」和「清林散昶」這兩場罷免活動，除了讓當事人有極大的危機感，也令民進黨有沉重的壓力，因此民進黨高層、政治人物、甚至政府高官才會如此不顧應有的分際、甚至全無是非地公然力挺明顯不適任的立委。

林昶佐究竟有沒有認真問政、為民謀福，王美花根本沒資格評斷，民意說了算！根據網路民調顯示，8名台北市現任立委的問政表現中，林昶佐是最後一名；此外，環南市場自治會長林勝東曾憤指林「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？沒有啊，騙肖！」足見林根本疏於關照地方的需求，只是在面臨罷免時和中央大官一起搵醬油、做做秀罷了，民眾看得很清楚。

今年以來4位被提案罷免的民意代表都與民進黨關係匪淺，一直很努力扮演民進黨的側翼，4人也都以反中旗幟鮮明著稱，很巧的是，其實這4人都與對岸有著密切的連結。王浩宇是外省第三代，他的商店所販售的商品多次被指是MIC（大陸製），而非他所宣傳的MIT（台灣製）；黃捷和林昶佐的母親都在大陸工作；陳柏惟老喜歡拿他所謂的母語「台語」來為難別人，但其實他的母語並不是台語，因為陳的母親是大陸蘇杭人。

這4位泛綠陣營的民代整天對大陸喊打喊殺、給人戴紅帽子，但私底下自己的「含中成分」其實不低，根本就是典型的假面反中客。民進黨將罷免行動定位為政黨惡鬥，認為是國民黨在背後操弄，但其實這4大罷免案一開始都是在地民眾所發起，而他們被罷免的理由也並不是意識形態的政治鬥爭，主要還是著眼於這4位民代未能盡到職責。

例如陳柏惟身為台中立委，居然對中火燒好燒滿、嚴重傷害中部人的肺完全沒有感覺；而當衛福部次長石崇良汙衊萬華是疫情破口時，林昶佐沒有替萬華說半句話。地方有難，這些民代卻選擇站在權力的一邊，完全無視人民的苦情，地方怎能不氣憤？

林昶佐和陳柏惟都是異軍突起的素人政治人物，當初他們之所以能夠打敗現任民代，就是因為選民想要「改變」、想要清新突破，不料兩人選上後的表現卻令廣大選民非常失望，恐怕有不少在地選民後悔曾把這兩人送進國會吧！

此外，他們背後的靠山─蔡政府，其野蠻執政早已引爆民怨，在沒有新選舉的情況下，這筆帳當然就算在林昶佐和陳柏惟這兩個只會替蔡政府圍事的政客身上。失德、失能、失職的民代被罷免掉也是剛好而已！

（作者為資深媒體人）