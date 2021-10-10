今年諾貝爾和平獎頒給俄羅斯與菲律賓兩位獨立媒體人，他們的共同點是「全力監督政府，無懼公權力的威脅」，主辦單位表彰得獎者「致力於捍衛言論自由，守護這個民主與持久和平的先決條件」。

民進黨急廢特偵組

反躬自省，今天台灣還有多少媒體勇於監督政府、捍衛言論自由，贏得閱聽眾信賴？相信不太多。在NCC的箝制、政府資源的豢養下，多數媒體唯唯諾諾，聽政府命令行事。民主制度對執政者的制衡，一是媒體，一是司法，這兩者在今天的台灣都已萎縮。法官獨立審判，不宜輕易論斷，檢察權是法治的另一半，現今的檢察官們能夠獨立、公正辦案嗎？

從小案看，柯建銘的兒子收大麻包裹、政府發言人丁怡銘誣指商家使用萊牛、丁允恭酒駕肇事，都獲得「不起訴處分」，看來只要與民進黨權力沾到邊，就能獲得檢察官的特殊對待。在大案上，民進黨去年推掉3千萬劑BNT疫苗有無瀆職；衛福部緊急授權未經三期試驗的高端疫苗是否圖利；以每度3.6元的價差鼓勵風電國產化，結果廠商進口半成品來「偽國產」賺差價；凡此種種，檢察官應擔任「法律守門人」，卻無作為。

檢察官隸屬行政權，受政治力左右有結構上的因素，美國為了解決這個利益衝突，設計「特別檢察官」制度，由司法部長任免；過去特偵組在設計上直屬檢察總長指揮，就是仿效美國。但不同的是，檢察總長有任期保障，任命需國會同意，獨立性較美國的司法部長更高。

有人或許擔心，若是完全執政，就算恢復特偵組，也一定會提名一位親執政黨的檢察總長，那麼特偵組也不過就是「檢察官的NCC」，能夠解決問題嗎？

以美國尼克森總統任內著名的「星期六大屠殺」為例，水門案時，尼克森總統要求司法部長開除調查自己的特別檢察官，司法部長不從被開除；副司法部長又不從，也被開除；第三位代理司法部長最後答應了；但尼克森如此粗暴的作為引起眾怒，幾乎喪失所有人對他的支持，最後因彈劾的壓力請辭下台。

要施壓一位基層的檢察官不難，但要施壓一位受任期保障的檢察總長，就算成功，也必須付出政治代價；要派任基層的親綠檢察長不難，但若連檢察總長也不顧觀感，派任如總統表姐夫（現任最高行政法院院長）之流，執政者難保不會步入尼克森的下場。

民進黨一上台就廢除特偵組，證明特偵組在防範高官貪瀆上有作用。如今的民進黨大權在握，不會主動恢復特偵組，自綁手腳，這是在野黨應挺身而出，以此為政見的時刻。在政黨輪替之前，必須以「民間特偵組」來補足體制之不足，而最能扮演「民間特偵組」角色的，捨媒體人其誰？時隔87年，諾貝爾和平獎再次頒給媒體人，是要表彰，也是提醒媒體「第四權」、「無冕王」的榮耀與責任。

讓吹哨者受到尊敬

媒體沒有檢察官的調查權，但古今中外，有太多的弊案是在媒體人的努力下抽絲剝繭，真相大白。見義勇為的吹哨者、不畏強權的媒體人，是正義的兩根柱子。台灣永遠不欠缺正義的基石，例如在外交部內，就有看不下去的人告知駐大阪辦事處前處長蘇啟誠的遺孀「謝長廷說蘇啟誠有憂鬱症」；駐印尼代表處也發電報，示警「國營事業似已被若干中間人操控」，輾轉由在野黨公開。民進黨試圖以訴訟製造寒蟬效應，但謝長廷提告歐鴻鍊、羅智強都踢到了鐵板；目前來說，法院的獨立性還是存在，多數法官認同，政府對於言論自由有「最大的容忍義務」。

即便民進黨以濫訴來騷擾吹哨者，人民反而會覺得那是勳章；不要說歐鴻鍊勝訴，就算他被判決敗訴，在台灣人民心中，還是敬佩他的為人與風骨。

要讓執政者有所忌憚，需要「民間特偵組」的存在，而民間特偵組要能發揮作用，除了媒體人自身的專業、公信力，閱聽眾的支持也不可或缺。

制衡執政者不需要烈士，也不必是英雄。讓吹哨者受社會尊敬，讓監督政府的媒體獲得支持，就可以產生良性循環。今年諾貝爾和平獎雖然只有兩位得主，但其實這獎是頒給所有堅持初衷的媒體人。