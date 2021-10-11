1997年，我大四，顧問公司老闆黃毓麟先生出了一本《雙城對決–台北VS上海》 受到上海方面注意，致函給公司，當時由黃先生口述，我主筆回信給當年的上海副市長趙啟正。結尾敬語黃先生琢墨再三，時屆中秋，最後由我以「月照兩岸情」寫下收尾。

這時上海對我來說還很陌生，對她的認識僅有「上海灘」旋律的浪奔浪流而已，天知道因緣際會，老大後來把總部遷到上海，我則是開始了在台灣的創業、工作，2006年也跑到上海打滾。

因為昔日老闆的邀約，念研究所期間，我多次造訪上海，最令我印象深刻的建設之一，應該就是上海的地鐵了吧，大約2001年的時候，來上海只要記得垂直的1號線、平行的2號線，這樣就夠了，這個城市被十字劃過，上海地鐵的基礎完成。

之後幾年，環狀的3、4號線加入，慢慢的城市被串接起來。2009年我出版第一本《搭地鐵玩遍上海》時，為了方便遊客理解上海地鐵，編了簡單的密技：1號線通南北、2號線貫東西、3/4號線環城繞。

其實，上海地鐵最早在1958年就開始建設的前期準備，當年蘇聯專家斷言上海的軟性土質無法建設大型的地下隧道工程。然而，上海的工程團隊卻突破地形的限制，時至今日看看上海地鐵的路線發展，想起來都覺得恐怖，除了初期的建設比較慢之外，近年幾乎是一年通一到兩條的速度在狂奔。

在我還來不及參與前，上海地鐵最早在1993年開通，僅有徐家匯到錦江樂園5站。

1995年：1號線延伸到上海南站。

1996年：1號線延伸到莘庄站。

1999年：2號線開通：中山公園到龍陽路站。

2000年：2號線延伸到張江高科站、3號線開通：上海南站到江灣站。

2002年：上海磁浮列車開通：時速430公里！玩轉上海磁懸浮列車。

2003年：5號線開通：莘庄站到閔行開發區。

2004年：1號線延伸到共富新村。

2005年：4號線開通：大木橋路到藍村路。

2006年，我再踏上上海，線路開始多了起來…

1號線從共富新村延長到了富錦路站、2號線往西延伸到淞虹路站、4號線正式環成圈，5號線延續1號線從莘庄站到閔行開發區站、全新的8號線、9號線開通，上海地鐵開始了光速成長，如同是吃了大力丸一般，上海地鐵建設開通快到你根本都來不及記站名！她很突然的就像八爪章魚一樣，往不同方向延伸。

我在上海期間，正好也是地鐵發展最快速的時候，每一天搭著地鐵在上海這座城市遊走，把大街小巷走透透，然後在部落格上分享各種攻略，寫到連上海地鐵局（上海申通地鐵集團）都注意到，破天荒的發出「上海地鐵旅遊資訊達人證」給我，請我設計了《搭地鐵玩上海Top10》小冊子，放在上海所有地鐵站供遊客取用。等到上海地鐵20週年，連新聞晨報都來專訪。

藉由上海地鐵路線的不斷發展，許多以前很偏遠的地方，現在通通可以搭地鐵前往，像是16號線可以到上海的「極東之地」：滴水湖、南匯嘴濱海公園；以前要搭許久巴士的朱家角現在也有地鐵可達：朱家角水鄉古鎮，更別說早年幫主要在徐家匯搭接送巴士去看F1！現在11號線搞定上海賽車場與迪士尼樂園！

從幫主2006年初到上海時的4條路線，到今天有18條（加上磁懸浮就19條）！幾乎一年增加一條的速度，讓上海地鐵總長度世界第一！最新開通的路線是15號線、18號線南段，幫主也馬上介紹：串連知名公園與大學的15號香檳金路線。

上海的地鐵會不停的建設，連崇明島都會通過去，甚至與蘇州地鐵串連！網上流傳這樣的規劃圖：上海蘇州2030地鐵圖（見首圖）。

上海蘇州地鐵相通，將來去昆山看親戚（最多台商設廠的地方）、去陽澄湖吃大閘蟹、去蘇州看園林（喔，這個還是用高鐵吧！只要30分鐘）都可以用地鐵搞定！

我已經非常後悔以地鐵做主題發行旅遊書了，不論是《搭地鐵玩遍上海》還是《搭地鐵玩遍曼谷》，更新起來都很要命啊！地鐵不斷開新線路，造福了當地民眾，卻苦了俺們這些作者，好吧，我要退休了！猜猜看下回你到上海時，地鐵已經發展到什麼程度了？（上海幫幫主/台北）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。