「中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會」於10日上午在總統府府前廣場舉行，蔡英文總統以「共識化分歧、團結守台灣」為題發表演說。受到各界矚目的焦點，應當是蔡總統是否心裡「只有台灣，沒有中華民國」。因此她演說的內容，成為最好的指標。

依據總統府發布的新聞稿及蔡總統23分51秒的講話，仔細計算一下蔡總統提到「中華民國」的次數，雖然比去年多3次，但前後也只有9次；至於「台灣」則是51次，比去年多了14次。

雖然總統府大樓及觀禮台上都是寫著「慶祝中華民國110年國慶」幾個大字，但小英總統似乎還是不喜歡「中華民國」4個字。這也真是奇怪了，「中華民國」是我們正式的國號，已經沿用了110年；然而蔡總統似乎和大陸的北京政權一樣，都對這個名字感冒，看了就覺得刺眼。

「中華民國」國號係國父孫中山先生及其領導的中國同盟會成員所命名，有著光榮悠久的歷史，也維持了我們的法統地位；雖然北京當局不承認，但也不能忽視她存在的事實。蔡總統捨棄不用或者少用，只以「台灣」這個地理名詞相稱，不是自我矮化和自貶身價嗎？

雖然蔡總統不用中華民國國號，並不代表她不愛這個國家；然而使用「台灣」兩個字，就能夠改變我們的現狀嗎？國號改成「台灣」，就能以此一名稱加入聯合國或其他國際組織嗎？台獨人士推動了那麼久的「正名」和「制憲」，為什麼沒有進展，也未得到蔡政府的支持？

在此奉勸蔡總統認清時勢、回歸現實，您所呼籲的「共識化分歧、團結守台灣」才能發揮真正的效果，否則那只是您一廂情願的期望，說了千百遍也做不到。

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