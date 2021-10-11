網紅議員「吃屎哥」游兆霖脫衣大鬧國慶大典，被警察當場逮捕函送法辦，網路上不乏批評，甚至有些網友將頭貼換成各種響應社會議題的覺青。照理來說，這些打著反外來政權旗號的覺青，應該是要出面抗議蔡英文舉行國慶日活動，卻只有吃屎哥出面幫大家「反殖民」，覺青哪去了？

長期以來，中華民國的各種紀念活動，往往成為獨派與覺青動員表態的場合，就連蔡英文首次當選總統，也有不少社運團體出來抗議。一晃眼五年過去，社運團體收編的收編，收攤的收攤，不想被收編或收攤，還在堅持為弱勢者發聲的團體，要不被標籤為愚蠢，就是被認為是中共同路人先夾殺。

蔡英文上台以來，政治社會改革還是牛步，但是踴躍發聲的公民社會卻先失聲，獨派與覺青尤為嚴重。這樣的狀況，陳水扁當選總統時也發生過，蔡英文當選總統，社運團體又翻車一次，而且這次翻車還翻得比過去嚴重太多，可見一點反省都沒有。

其實，被視為外來政權舉行的各項慶典活動本來就是獨派與覺青應該出來發聲的時候，不應該怕得罪民進黨與蔡英文而不抗議，結果覺青與獨派都在家休養，看著吃屎哥出洋相。這樣的獨派、這樣的覺青其實比吃屎哥還不如，難怪民進黨和蔡英文瞧不起他們！

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