民眾黨立委蔡壁如放消息，2024不排除「柯郭合」可能性。先不問兩人配不配，2022地方選舉還在磨合階段就炒作這個話題，蔡璧如不是蹭郭台銘疫苗熱度，就是無腦大嘴巴。

民進黨早就防郭台銘參選2024。媒體報導，郭台銘親函蔡英文明志「買疫苗並無2024企圖」，民進黨才開綠燈。蔡壁如點名「柯郭合」，不是把郭台銘的善舉當心機，打臉郭台銘的誠信嗎？

郭台銘爭取2019國民黨總統提名，卻演出一場政治鬧劇。當時吳敦義力排眾議，奇巧給他榮譽黨員證書，讓他有資格參選，但初選民調落敗，立刻和國民黨不歡而散。8月下旬再與柯文哲、王金平、宋楚瑜搞合縱連橫，登記參選前一晚深夜卻發布退選聲明，擺了柯文哲一道。郭台銘顯然搞不清楚政治眉角，也缺乏政治人物應有信念與誠信。

郭台銘是成功的企業家，也是解決疫苗荒的善人，但公益企業家未必適合從政，尤其擔任國家領導人。川普能當選總統，並不代表郭台銘就能當選，川普畢竟在共和黨內贏得初選，郭台銘卻戲弄國民黨一番，失去得到最大在野黨提名的可能性。

郭台銘難道想靠民眾黨吸納藍綠叛將成事？

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