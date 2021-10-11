政府官員從來不幹正事，駐外代表不幫忙爭取疫苗也就算了，還一天到晚攻擊國內同胞。為什麼敢這樣？因為他們的主子就是如此。

吳釗燮不是外交部長嗎？他上任以後我國的邦交有比較好嗎？邦交國跌到僅剩15個，而外交部的工作不是促進邦誼、在國際間交朋友嗎？更重要的是就在一海之隔的緊鄰關係要搞好一點吧，不要把我們處在兵凶戰危的地步。

偏偏我們的外交部長不這麼做，他把自己當戰狼，一天到晚說狠話，最近接受外媒專訪時表示，台灣在備戰，如果中國大陸要對台灣發動戰爭，「我們將戰鬥到底」。

《紐約時報》說，台灣已經成為美中的對抗中心，連澳洲媒體都以為台海要開戰了，因為吳釗燮說，台灣正在準備與中國的戰爭，敦促澳洲加強情報共享和安全合作。他敢肯定，若中國對台灣發動攻擊，將遭受巨大苦難，請問，是誰苦難？人家還以為他是台灣的國防部長。

連總統蔡英文都說，「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」；正牌的國防部長邱國正也說，｢絕不會開第一槍。｣吳釗燮是不是撈過界了？連綠營自家人都看不下去，認為他是鷹派，有挑釁、求戰的味道，也可能讓國際社會誤解「台灣真在準備戰爭」。

拜託吳部長，讓老百姓過點安穩日子吧！別一天到晚把台灣往火線上推，我們不想打仗！

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