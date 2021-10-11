暌違20年後雙十國慶焰火又重返高雄，引起爭議的是，今年焰火的花費竟高達千萬元，不但比往年多出200萬，更是十年來最貴，廠商的解釋是因為在海上施放，技術比往年複雜，所以費用較為昂貴。

其實關起門來說，國慶放焰火跟101跨年放焰火是台灣最最無聊的兩件事，然而不管是誰執政，每年都行禮如儀、非舉辦不可，有什麼意義？誰也說不上來，但不放又好像對不起人民，所以每年就拚命在那裡燒錢，從幾分鐘到幾十分鐘，煙花在夜空中跳躍，一下子就沒了，老百姓心在淌血啊，燒的可都是咱們的納稅錢，平常省吃儉用，眨眼間都跑到商人口袋裡去了。

今年疫情蔓延、百業蕭條、加上沒有疫苗，弄得人心焦瘁、憤懣不平，白天的國慶活動也是，誰還有心情看那少數人才能參與的盛會？今年國慶主題是「民主大聯盟，世界加好友」，試問表演項目中除了東奧選手的遊街振奮了台灣民眾的心外，其餘哪一項能打動民眾？

民生凋敝，老百姓都要靠振興券來過日子了，看了那一千萬元的焰火就能高興得起來？

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