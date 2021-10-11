原來我們誤會了國慶籌委會，他們本來是有邀請賈永婕去擔當國歌領唱人的，只是後來沒有繼續聯絡，把｢抗疫女神｣晾在一邊，讓她空歡喜一場。

這個叫什麼？空頭支票！長官告訴你，下個月給你加薪、給你升官，結果到時候高升的不是你，是別人，這種心情上的落差是很大的！這比空頭支票還嚴重，你給了別人承諾，人家滿懷希望，結果是春夢一場！

賈永婕的經紀人說，其實接到邀約沒多久便答應出席，只是後來對方沒再聯絡，所以推測應該是沒選上。為什麼沒被選上？理由還不簡單，政府不想讓防疫的功勞被搶了，更不願意承認自己防疫工作沒做好。

看吧！第一時間人家並沒拒絕啊！當事人賈永婕也在臉書坦言，主辦單位當初來找她，她也很高興，「可以在國慶領唱國歌多麼榮耀，不瞞你說我都在想要穿什麼了，只是最後還是沒能參與。」賈永婕並沒有怪籌委會，她自嘲地說，大概是自己的歌聲太有特色了。

不管怎麼說，國籌會應該向賈永婕道個歉，誠誠懇懇地道歉，同樣是醫護方面的考量，誰的功勞較大、誰較能振奮人心，公理自在人心，我們想追究的是，為什麼要如此調侃｢抗疫女神｣？是不是有關單位臨時給壓力換人？不管如何，回個電話有那麼難嗎？

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