蔡總統在今年雙十國慶，提出四個堅持，並且強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，全力阻止現狀被片面改變 。這些談話，已隱含其內心深處所主張的「兩國論」一貫基本立場，自然不令全體國人意外。中國大陸總書記習近平在紀念辛亥革命110周年大會上，再度拋出和平統一和一國兩制的基本方針，這顯示出兩岸領導人在處理兩岸問題上，一點交集都沒有。

蔡總統的談話，無非是對共機常態性的繞台作為表現反感，以及將台灣的民主自由價值訴諸於國際社會。我們會持續充實國防，展現自我防衛決心，確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑。足見其內心的兩岸政策猶如鐵板一塊。

中共在香港實施的經驗，也是讓國人不能接受「一國兩制」的原因。這也是年輕族群大都把選票投給民進黨的理由，因恐中情結發酵。這一點，國民黨所主張的兩岸和平九二共識，就很吃虧，因為往往會被操作成對岸同路人。

蔡總統國慶隱含的「兩國論」談話，會不會刺激中國大陸武統派的動作，這一點，仍有待後續觀察。其實，習近平對內有山西和陝西的洪災，以及電力不足的民生經濟問題要處理，對外，他也意識到國際上抗中聯盟的風起雲湧，短時間內，他應該不至於在台灣問題走躁進路線。

只是，習近平的九二共識主張一個中國，而這個中國是中華人民共和國，失去了兩岸「一中各表」的迴旋空間 ，也讓台灣社會普遍反感。要與台灣社會對話，習近平也要正視中華民國存在的現實。

兩岸和外交事務是總統所主掌，而外交部長吳釗燮多次表達台灣「不怕戰」的意圖，蔡總統的談話已經引發危機，吳釗燮又明顯在挑釁。這不但會引來戰爭的危險，更是直接毀滅了台灣2300萬人民的安居樂業。這是國家領導人應該帶領的方向嗎？

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