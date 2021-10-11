回顧十年前，正處於馬英九執政第一個任期，大陸辛亥革命百年紀念大會上，時任中共總書記的胡錦濤強調「要牢牢把握兩岸關係和平發展主題，增強反對台獨、堅持九二共識的共同政治基礎」。

十年過後，在辛亥革命110周年大會上，中共總書記習近平除重溫百多年的歷史脈絡外，還嚴正地向世界宣告「分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」在當前嚴峻複雜的台海局勢中，這是習近平繼7月1日中共百年黨慶以來，第二次對台的重要發言。

從習近平強調「和平統一、一國兩制」，可見中共對台仍抱有善意。「和平統一、一國兩制」是一個不可分離的套裝理論，其中「和平統一」的內容即便是民進黨或是國民黨掌理台灣，在「一中」的前提下，通過接觸談判是可以結束敵對，以和平方式實現國家統一。

而蔡英文卻在10月10日隔空回應，蔡英文表示，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬。而且蔡英文稱是在代表人民，除了代表選擇民進黨的選民，亦是「代表」了朝野多黨向對岸喊話，挾民意反「一中」，而且還說「會全力阻止現狀被片面改變」。蔡英文在演說中稱「這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持」。

在上月國民黨新主席朱立倫回覆習近平賀電時曾提及民進黨「反中、去中」，蔡英文的「堅持」是假挾民意而企圖蓋過國民黨和其他台灣民眾的異見，借執政之名，行獨裁、先聲奪人之實，抹殺兩岸「求同尊異」氛圍，對於兩岸關係毫無裨益。

從蔡英文此次「四個堅持」的論述可見早前的「鄰國論」是「一邊一國」的危險主張。蔡英文的「堅持」只是堅持將隱性的「台獨」張揚、將民進黨不想兩岸和平的惡意刻鏤在中華民族的載冊上，蔡英文好像仍不明白中共的善意並非無限，以和平方式解決當然是至善至美，一旦無法實現，案桌上仍有選項可取。

蔡英文不能因美國稱台美關係「堅如磐石」以及中共釋放出「和平統一」的善意而將輕狂、躁進變本加厲。相比十年前的紀念大會，本次中共總書記發言加入了諸多嚴厲的警告，這並非大陸民族主義作祟，而是因為兩岸關係正在推向沸點。應對如此急危之沸點，島內的在野派、反對派更不應被蔡英文「代表」騎劫，關注兩岸關係發展的政黨政團應發出呼喚，避免蔡英文挾持部分民意而強推違背和平意願的舉措。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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