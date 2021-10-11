陳柏惟罷免案即將在2週後的10月23日舉行，這次的罷免案，無論過或不過，都將是台灣民主一個優良表現。原因無他，這是2020年1月總統暨立委選舉以來，第一場層級夠高，且能「擺脫中國因素」，痛痛快快根據政治人物「個人表現」決斷的選舉。

自2020年1月選完總統與立委後，台灣一共經歷3場罷免選舉，分別是高雄市長韓國瑜案、桃園市議員王浩宇案、高雄市議員黃捷案，陳柏惟案是第4場，但王浩宇與黃捷僅為地方層級市議員，對國政影響有限，罷免案比較是個人好惡的宣洩，而高雄市長韓國瑜雖為地方官，但本質上是針對他「2020國民黨總統參選人」角色的否定，仍是台灣國族主義、統獨意識的加賽。

國家認同確實是現階段台灣民主的重中之重，選民以國家認同決定政治人物去留，無論你我喜歡或不喜歡，終究都發生了。然而一個健康而理想的民主制度，不是應該針對政治人物「個人」的問政表現來決斷去留嗎？

以目前局勢看，陳柏惟是第一位位置夠高（足以在立院質詢行政院長，外委會委員身分可審機密預算），罷免案又能脫離「中國因素」（立委少他一個，民進黨仍能掌過半優勢）的政治人物，台灣社會可以藉由檢視陳柏惟的過程，好好討論一下：「到底一位稱職的立委，應具備何種問政表現？」

談到陳柏惟的問政表現，陳柏惟在立院20個月，予公眾印象最深刻的，莫過於他對國安首長的質詢，以及對國民黨極大的敵意。

關於前者，陳柏惟有多項讓人印象深刻事蹟。2020年3月，陳質詢外交部長吳釗燮時主張設立「中國司」或「內交部」，質疑我國陸委會只是「交流、交流、再交流」；2020年3月，質詢僑委會時提出「世界最大的CHINA TOWN是台北」，理由是「你看台北的街道規劃名稱，常跟台灣沒有太多關係。」

2020年5月，陳質詢國防部海軍參謀長，主張對岸抽砂船一直挖砂，可能在台灣海峽挖出「潛艦伏擊區」威脅台灣安全，參謀長無奈回「可能得挖很久」；2021年9月質詢國防部長邱國正，以台語質疑邱為惡霸：「部長你有夠壓霸啦，今天法國人站在這裡你會叫他中文質詢嗎？你就故意的，我們就請翻譯了，我尊重你的母語，你尊重我的母語，這樣有很困難嗎？」

而關於與國民黨互動部分，陳柏惟最出名的，是2020年11月，直播放話要「1個打35個國民黨立委」，而後在朝野立委肢體衝突時，被國民黨立委林為洲架脖子拉開。事後說「我下次態度只會更強硬」、「我下次要挑戰36個！」

姑且不論陳柏惟一些當上立委前的舊事，純論「陳委員」的問政表現。筆者上述羅列許多點，也可看出陳柏惟有其非常「堅定」的理念，但請大家自行判斷，他的言行到底是把這些理念發揚光大還是變成笑話？他到底展現了幾分國防外交的「專業」？他的表現究竟是讓選區的選民感到光榮還是丟臉？若陳柏惟被罷免成功，是否能對其他民選官員或民代產生警示，讓他們提升問政品質？

擺脫芒果乾，純粹檢視一位中央民代的問政表現，無論罷免案過還是沒過，都將是台灣民主一場成熟而精彩的表現。

（作者為網路媒體工作者）

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