民進黨執政後的每年雙十國慶，都是兩岸互相隔空喊話、過招的重要節點，今年的火藥味格外濃烈。大陸國家主席習近平前一日反獨促統的宣示已激起會場最響亮掌聲，國慶當日蔡總統對北京的回應更顯強硬、堅決，隨後又招致國台辦發言人的長篇批判和犀利質問。

事實上，以近年台海險峻情勢來看，今年雙十兩岸官方表態「炮聲隆隆」早在預料之中，尤其是國台辦早在10月9日就反問民進黨政府「有何資格和顏面妄談孫中山先生和辛亥革命」，已吹響了兩岸輿論戰的號角。的確，蔡總統在中華民國110年國慶日，完全忽略了孫中山、辛亥革命、武昌起義的歷史事實，將1949年前的記憶一刀抹去，也難怪被人諷為「折壽」至僅72年。

不過，上述這些都不是重點。今年蔡總統國慶演說的「文眼」，莫過於她首度就台灣定位及前途、兩岸關係提出「四個堅持」，並期待以此成為凝聚朝野的共識。這其中，又以「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」為核心。這個表述當然與蔡一以貫之的「兩國論」立場一脈相承，並不令人意外，但這句話以總統國慶文告之位階對外鄭重宣示，屬於政府重大政策主張，不僅本身有違反憲法之虞、挑釁北京之念，更踩了蔡政府馬首是瞻的美方紅線，後續連鎖效應不容低估。

固然，美方「一中政策」與北京的「一中原則」有所不同，但除了川普任內末期的短暫調整以外，1979年以來美方「支持台灣，但不支持台獨」的立場絲毫未有鬆動。今年初至今，無論是拜登總統本人，還是國安外交高層布林肯、蘇利文、坎培爾，都多次重申「一中政策」、《台灣關係法》與「六項保證」的台海立場。因此，不少人認為，只要蔡政府不搞法理台獨，在目前美中態勢下，美方會對民進黨「挺到底」直至2024年繼續執政。

然而，很多人都注意到了美方「一中政策」包含不支持台獨的一面，卻忽視了「一中政策」還有不支持「兩個中國」的另一面，這也是美方長期在台海採行「戰略模糊」的精髓所在。以此次國慶為例，AIT按慣例只祝賀「雙十節」，從未以「中華民國國慶」表述。而此次蔡總統公開申明「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，恰好踩到了美方的這一條紅線。

「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。」蔡總統原以為能夠透過表述中華民國，既能向綠營彰顯抗中決心，又能拉攏泛藍及中間選民認同，但一方面從朱立倫、柯文哲兩大在野黨領袖的回應來看，非綠板塊顯然不買帳；另一方面，北京對「兩國論」的憤怒恐將再次轉化為大規模、高頻率的戰機迫近，一向充分信任和支持的美方或許也要「上門」予以敲打和提醒了。

台海和平分治是美方戰略利益所在。當華府意識到蔡政府的作為反加劇北京「速統」決心、民進黨對內聲望又節節敗退時，美方在2024年前改變力挺民進黨、在台另覓夥伴的戰術轉向，或許比想像中來得快。畢竟，「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」這句西方政治的格言，放在蔡總統口中「真朋友、真進展」的說詞前，將更顯熠熠生輝。

（作者為智庫研究員）