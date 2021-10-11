捷克國會大選上周末結束，反對聯合陣營勝出，執政右翼民粹政黨落敗，捷克共產黨也在二戰結束以來首次被踢出國會。捷克本次國會大選是繼月前德國大選後廣受矚目的選舉。相較德國，捷克非歐洲大國，也非歐盟主要國家，但卻是當年點燃歐洲推翻前蘇聯共產社會主義統治的星星之火，捷克這次選舉結果透露出後梅克爾時代的歐盟將面臨各國政治重整的新挑戰，歐盟若無法適時統合，邁向分裂恐不可免。

作為歐盟政治羽翼，歐盟執行委員會主席范德賴恩在本屆聯合國大會開幕的同時，在布魯塞爾歐洲議會發表了年度歐盟國情咨文，為未來一年的歐盟政策定調。她的演說長達50頁，中歐關係僅蜻蜓點水地植入半頁，稱中國是競爭者也是對手，強調人權不可販賣，但仍希冀遭歐洲議會擱置的「歐中貿易協定」可順利過關。另一方面，歐盟宣布啟動全球通道，以期抗衡「一帶一路」，實際上，與其說歐盟啟動這項新政策在於抗衡中國，不如說是回應美國的國情咨文而已，因為歐洲各國面對所謂的全球通道策略，各有一把算盤。

范德賴恩是梅克爾一手扶植的德籍歐盟領袖，她的國情咨文令許多人感到失望，因為她在許多當前歐盟政治問題上刻意保持沉默。從這個角度觀察，她在演說中提的愈少的議題，就是歐盟愈感棘手的事情，這些事在未來、甚至這一年內發酵成為歐盟政治激鬥因素的可能性就愈大。

除了歐盟對中政策著墨有限外，范德賴恩大力宣揚歐盟疫苗接種策略步入正軌，超過70%的18歲或以上的歐洲人已完全接種了疫苗；歐盟經濟表現良好，2021年第2季歐盟的GDP增長2.1%，失業率正在下降。她沒有提到的是歐盟的法治和財政改革─歐盟如何面對波蘭政府對司法部門的攻擊，如何防止匈牙利和斯洛維尼亞民主持續倒退；因應疫情暫停的歐盟監管成員國預算赤字和債務的《穩定與增長公約》部分內容，接下來該如何調整？新冠疫情凸顯改革的迫切性，但政治上卻更棘手，原本失衡的南北歐經濟間隙將更大更深。

范德賴恩演說中沒有提到的另一個話題是歐盟建軍，僅避重就輕表示，歐盟需要為建立歐洲防務聯盟努力。美國8月從阿富汗撤軍，以及美、英、澳達成的新安全協議（AUKUS）讓歐洲領導人相信歐盟需要更獨立。但歐盟組建軍隊對許多成員國是一個具高度爭議的問題。法國總統馬克宏倡議歐盟建軍，雄心勃勃推動國防和工業政策計畫；中歐和東歐成員國不支持歐盟大型防禦計畫，但願意探索可以對抗俄羅斯影響的方法，波羅的海國家也有心遏止俄羅斯，近年來一直積極推動歐洲網絡共同防禦政策；歐盟南部國家則主張戰略自主，因為這樣不會惹惱美國。

後新冠時代過渡期對全球領導人將是一大考驗，歐盟也不例外。隨著梅克爾離開政壇，范德賴恩有機會越過梅克爾的陰影，跟法國協商歐盟戰略自主的目標，確保歐洲不會在這個國際合縱連橫至關重要的時候錯失良機。

接下來幾個月，隨著德國組建新政府和法國接任歐盟部長會議輪值主席，以及歐盟其他成員國內的政治變化，布魯塞爾若未能提出一套具體且有效的策略，歐盟將很難避開一場新政治鬥爭。