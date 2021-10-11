蔡總統今年的雙十國慶演說，只令人有兩大印象：一是讓人嘆氣，一是使人感到驚悚。

讓人嘆氣，是因為一國元首的國慶講話卻只見過多的碎屑，不見國家未來整體發展的願景；其中還隨處可見不誠實、概念上的刻意混淆。說她的演講使人驚悚，則是因為不論國際形勢如何發展，她仍然宣示任期後半段要展開一個翻天覆地，甚至足以引發台海軍事衝突的行動。

演講中有些碎屑未必不好，就像老祖母的爐邊閒話一樣，可使聽眾感到溫馨；但過多碎片的文青式語言並不適合總統的國慶演說，因為大家期待了解的整體國家願景卻丟失了。

說蔡總統的演說不誠實，最簡單的例子，就是在中英文版的國名使用上，在中文版的中華民國國名，更多的是被說成「中華民國台灣」，但在英文版上就不敢這樣用了，總統府的文本用的是「中華民國（台灣）」（Republic of China(Taiwan )），這兩者在文意上的差距不可以道里計。如果不信，可以把它翻成Republic of China Taiwan，看看國際社會會不會認為是改變台海現狀？其實，一國元首在國慶場合不敢用自己國家的正式名稱，就已是根本的大問題了，更何況還兼偷偷挾帶？

另一個不誠實，是蔡總統在她所謂的兩岸不變中，有善意不變與維持現狀不變。蔡政府強力推行「去中國化」與推翻「九二共識」，這能算是維持現狀嗎？蔡政府的現狀又是什麼？蔡總統一再提及「2300萬人的主權」，又是什麼？中華民國憲法何時准許總統把大陸14億同胞的憲法權利剝奪了？還有，蔡所捍衛的國土包不包括憲法第4條的「固有之疆域」？在蔡英文演說中，居然還將其視為另外一個國家？

概念上的混淆，則包括刻意在國家名稱上任意切換，從「中華民國」到「中華民國台灣」，再到「台灣」，一個總統對自己國家的名稱亂用一通，這種不尊重，實在令人難過。蔡英文此次演說共出現5次「中華民國」，多在歷史的陳述；「中華民國台灣」3次，多在重要政治意涵，例如「堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」；「台灣」則出現42次，俯拾皆是，包括「為世世代代的台灣人守住主權」。這種意識形態的變化運用，昭然若揭。

最重要的是，蔡總統宣稱要以修憲方式「解決長年的爭議，台灣才能無後顧之憂地向前走。」這聽來不錯；但是她說的是，「有必要因應國家發展的需要，針對政府體制和組織」。這個「因應國家發展的需要」，卻正是若干獨派人士要求修憲時，用以換掉「為因應國家統一前之需要」此一當前憲法前言的用語。在這樣的概念下修憲，會修出什麼樣的東西來？

從一路的挾帶、對憲法的不忠誠，甚至是對國名的不尊重，如此而來的修憲，對整體亞太區域安全的衝擊後果又會如何？細思極恐矣！

（作者為資深媒體人）