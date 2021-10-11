2019年10月22日內政部、法務部與陸委會聯合開記者會，宣布我方將於隔日派司法人員前往香港，帶回殺人犯陳同佳。陳同佳與受害者潘曉穎皆是香港居民，2018年來台旅遊，陳同佳殺死潘曉穎，潛逃香港，被地檢署通緝。內政部的宣示將滿兩年，內政部說「明天派員到香港」，已過了720個「明天」，仍未能成行，遑論把殺人犯帶回台灣。

內政部宣示將派員到港之前，政府的立場是陳同佳該由港府審理，台灣方面將提供相關事證以供港方偵辦。為了支持這論點，政府各機關多次發言：「陳案涉及台港雙方管轄權及相關公權力行使，先談好相關事宜，才有陳同佳來台的入境問題。」、「希望港府務實回應台灣提出的司法互助請求。」、「港府需將完整罪證交給台方，才會准許陳同佳入境。」。

除了明確主張這案子應該由香港審理，民進黨政府還為陳同佳入境台灣設下門檻：兩地需有司法互助機制，陳犯才能來台。內政部長徐國勇在當年10月21日公開說：「必須要有司法互助協定，才能根據犯罪地審判。」結果24小時後，輿情壓力下，整個政府立場急轉彎，原來的堅持通通放棄了，連總統蔡英文也改口說：「以中華民國司法機關名義，赴港押解犯人回台受審。」急轉彎也沒用，兩年了，蔡英文的「赴港」、「押解」、「受審」都落空。

在政策上，政府自毀原先立場；從結果看，一切落空，毫無成果。台港兩地交手，台灣在賽局裡大輸，但去年10月出爐的監察院調查報告，由監委蔡崇義領銜，重點不在檢討我方行政機關的失策，卻歸咎於香港。

調查報告的主調是，我方曾向港府提出司法互助、調查取證及被告遣送之請求，港府未回應，也拒絕會商。監院的說法為行政體系卸責，兩軍交戰，各有立場與籌碼，我軍大輸，該檢討的是我方失策，而不是怪罪敵軍頑強。港府的立場是我方應該面對的既成事實，該如何因應才是重點。監察院的檢討結論是：我軍輸了，但沒有錯，錯在敵方軍容整齊、立場堅定，任何戰敗的將軍都無辜且無罪。

調查報告也指出，我方各機關透過兩地既有平台聯繫，港府表示樂於提供合法可行的協助，但我方認為這是非正式的刑事司法互助，只是執法機關間的情資交換，這不是我方要的。兩軍交鋒，我軍希望敵軍換個位置再開戰，敵軍不理會，監察委員認為，我軍因此輸了，罪在敵軍不遵從我方的要求。

嫌犯引渡或遣送實務，兩地之間是否有正式的司法互助機制不該是前提。2016年香港荃灣工廈石棺藏屍案，3名嫌犯逃匿台灣，在沒有正式司法互助機制下，台灣將嫌犯驅逐出境，由港方逮捕。國際實務也一樣，2012年9月，我國刑事局包飛機把近300名台籍詐欺犯從菲律賓押解回台，那時台菲並沒有司法互助協定。徐國勇公開說，要有司法互助協定才能引渡、審理，菲律賓的案子證明他失言。部長說謊，監察院調查報告沒檢討。

就算監察院贊同行政機關「先有司法互助再談引渡」的藉口，那為何不檢討眾機關在2019年10月22日的集體急轉彎。行政機關昨是今非，或昨非今是總是自我矛盾，有個時空點大錯特錯，但監察院輕輕放過。

遑論行政機關還拿管轄權當藉口，遲遲不接返嫌犯。陳案台灣當然有管轄權，不管哪國人在台殺人，殺的不只是人命，更是挑戰台灣法律權威與社會秩序，管他逃到哪國，台灣都該努力抓回，彰顯司法主權。內政部長徐國勇主張放手給港府審判，其他機關說得先釐清港台管轄權爭議，才能討論是否引渡。蔡政府放棄管轄權，把台灣當成香港的境外租界，監察院竟然還護航。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）