五倍券陸續發放，政府也推出可以綁定其它禮券的數位五倍券，還請出標榜數位專業的唐鳳來推廣，結果反而民怨四起。

在登錄的過程中，除了搶登記造成的網路塞車、長輩登記的困難之外，登記完才知道沒有裝數位裝置的小店不能用禮券，等到發現紙本五倍券較好，卻換不回紙本五倍券。唐鳳強力推銷的數位五倍券，不但無力搶救蘇內閣的低支持度，徒增一堆民怨。

五倍券是去年三倍券的加強版，由於普發經濟振興券是施惠措施，對增加GDP成效非常有限，監察院對於消費券的報告也證實了這一點。去年三倍券民眾玩得很開心，5月疫情爆發造成民眾沉重的精神壓力，部分行業營運也受到打擊，蘇貞昌就想依樣畫葫蘆，利用發放五倍券再給自己低迷的人氣打打雞血，並且推動數位五倍券，強化數位先進形象。

但時空條件今非昔比。蘇貞昌施政滿意度走低已經是結構性問題，不是花錢示恩可以挽救的。另外，數位五倍券的推動無視城鄉與世代之間的數位落差，許多小店也無法使用，肯定會讓美意大打折扣，不但無法達到政策預期效果，還會導致民眾不滿，國庫的債務負擔肯定又要增加一筆。

過兩週就是陳柏惟的罷免投票，這場罷免投票很可能成為對蘇貞昌的信任投票，屆時就可以知道數位五倍券招惹多少的民怨了！

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