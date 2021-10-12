駐德代表謝志偉在國慶日當天手拿「台灣獨立」布條與留德學生拍照，被質疑有違身分，但謝志偉並不以為忤，續在臉書上「加碼告白」：「我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因，因為我們一邊舉一邊吐血！」謝志偉還說，「如果你們都不演了，那我們也就不瞞了」。

報告總統，妳的駐外大使在罵妳，妳幹嘛在國慶日當天用直升機舉著那麼大幅的青天白日滿地紅國旗，而且口口聲聲提到「中華民國台灣」，而謝志偉卻說：｢台灣人還在幫這些人撐旗子和面子，以往是中華民國騎在台灣頭上，如今台灣揹著中華民國，合成為「中華民國台灣」。謝志偉不是指桑罵槐，他差點沒指名道姓在罵妳。

謝志偉慣性地仍在耍他的幽默：｢其實早就沒有光復大陸了，頂多就只剩光復南路和北路｣；民進黨官員怎麼都這幅德性？上次立委問蘇貞昌知不知道｢四維八德｣，蘇支支吾吾地回答「四尾、土龍、土蝨」、「桃園有八德」，是真不知道還是耍寶？若真不知道，那政府官員當真是不知｢禮義廉恥｣為何物了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※