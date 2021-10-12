黃國昌因8年前不滿《中國時報》報導他岳父在大陸投資蓋工廠，以違反選罷法、刑法加重誹謗等罪提告，最後因沒有證據證明中時有犯罪故意，以不起訴確定；但民事求償部分，僅因錯植工廠照片，竟判決賠償50萬元、並在三大報道歉且一字不能改。

令人不解與畏懼的是，既然刑事部分已經過檢察官認證黃的岳父母確曾在大陸設立公司，且無證據證明中時有犯罪故意，僅因照片誤植錯誤，就判決賠償50萬元、且規定刊登位置大小，連道歉內容也由法院代擬，且一字都不容更改，刑、民事判決差距也太大了吧！

言論屬於意見表達，對於可受公評之事，難道不能做適當之評論？中時所述內容既經檢察官認證，刑、民事做如此判決則有故意之嫌，正如同上月羅智強質疑蘇嘉全私訪印尼「圖謀個人私利」，遭蘇提告一樣，刑事部分不起訴，民事部分卻遭重判，除了判賠200萬，並命登報道歉3天如出一轍，是否將形同慣例，對不同政黨就用此等大刑侍候，藉此來恫嚇顏色不同之民眾，製造寒蟬效應？

可笑的是，中時是中時、中天是中天，一碼歸一碼，道歉文內容硬扯中天幹嘛？中天實應提出告訴，也提出民、刑事訴訟，看法官如何判決？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※