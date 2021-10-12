今年雙十節過後的台灣天氣，就如雙十當天氣氛一樣弔詭，蔡英文發表的「新兩國論」引發震撼，為兩岸關係埋下幾乎不可逆的凶險，而正如名嘴郭正亮研判的，類似重要文告與演說內容，美國方面肯定事先看過，換言之蔡英文的「暴衝」，是在美國縱容下的大膽演出。

翻開美國在全球各地的「誘戰」史，印證拜登政府從未放棄誘發兩岸衝突，尤其美軍在阿富汗狼狽撤離，更積極尋找目標填補心裡黑洞，因此拜登玩台灣牌會比川普更用力，儘管基於美國經濟內憂，不得不尋求和北京修補關係，然而誘發兩岸衝突這個險招，恐怕也是美方積極部署的陰謀，蔡英文的新兩國論，其實正是新美國陷阱，民進黨政府為了私利甘願落入陷阱，無奈無辜的台灣民眾，只能祈禱實力和智慧已不在美國之下的北京當局，不會輕易掉入美國設計的陷阱。

全世界尤其亞洲，都不希望看到兩岸衝突，日本新任首相岸田文雄，儘管大戰略上仍延續親美抗中，但也強調希望兩岸善意對話解決問題，日本深刻體會被美國拖垮經濟的痛苦，失落的三十年卻換來當政者的親美，日本民間其實矛盾又無奈，更擔心周邊有事，萬一受到波及更是萬丈深淵，屆時將淪為美國的替死羔羊，相信剛和習近平通過電話的岸田文雄，不會支持蔡英文的暴衝。

美國縱容蔡英文發表激進言論，究竟安的什麼心昭然若揭，川普打香港牌失利，轉而推波台灣牌局，拜登變本加厲，除了美國誘戰的老毛病，就是老大心態作祟，拉幫結派甚至結夥各國航母艦隊「自由航行」台海南海，其實都是新美國陷阱，想把北約的窘態，以及中亞的失敗，轉移陣地到亞洲尋求慰藉，更重要的目標是拖累中國實力發展腳步，坐收漁利繼續當全球老大哥。

美國對全球區域的誘戰心態，既明顯又粗糙，亞洲各國包括日本心知肚明，事實上東南亞已讓美國覺得不好使，更努力招攏聽話的日本和澳洲，南北夾擊讓美國陷阱實現，至於台灣會遭遇什麼慘痛結局，根本不是華府在乎的，試問有哪位白宮主人在乎過伊拉克、敘利亞、阿富汗人民的處境嗎？

新美國陷阱讓台灣綠營極度自嗨，證明之前所謂的兩岸善意或尋求對話，一切攏係假，蔡英文雙十演說，連講到「中華民國」都閃爍，青天白日旗成了掩護台獨的道具，今年的雙十節正逢辛亥革命110周年，蔡英文利用新美國陷阱突襲，意義上幾乎形同對大陸宣戰，放了三天假的台灣民眾，必須警惕深思，更有必要用行動表態，不容利用美國的狐狸心，誘發兩岸衝突，犧牲台灣前途。

新美國陷阱下的新兩國論，已經沒有九二共識的存在，更別提所謂和平統一，兩岸對話機會等於零，事實上北京當局真要對付台灣，只須先斷絕兩岸經貿，就足以讓台灣經濟吃不消，自身難保的美國不可能經援台灣，兩岸戰雲密佈，肯定引發外資撤離、美國撤僑，拜登再怎麼瞌睡，都不會再耽溺台灣牌局，屆時的台灣恐怕會比阿富汗更慘，淪為太平洋孤島無人聞問。

美國陷阱造成的慘痛結局，全球殷鑑不遠，蔡英文雙十演說恐將開始發酵，而能阻止台灣悲劇的，只有生活在島上的人民，唯有在2022、2024徹底下架民進黨，才能杜絕新美國陷阱的惡靈在島上釀成歷史慘劇，兩岸同屬中華民族是血脈關係，兩岸互動必須好話說盡，而非壞事做絕，聽了蔡英文的雙十演說，台灣人民不能沉睡在五倍券的小確幸了，否則孩子將淪為新美國陷阱的炮灰。（作者為大師鏈總編輯）

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