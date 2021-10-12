習近平總書記與蔡英文總統先後發表講話，習重申統一的決心與能力，蔡則宣稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，強調「主權不容侵犯併吞」。截然對立的立場，彰顯兩岸處於兵凶戰危邊緣，正如《紐約時報》專文所描繪，「台灣主權問題已經成為中美戰略競爭中的核心議題，自治島嶼的命運或將點燃戰火，重塑地區格局」。

戰略棋子價值遞減

蔡總統第2任期，台海情勢日益惡化，蔡總統不但不思如何緩和危機，反而火上加油，尤其以斬釘截鐵方式表述兩國論，等於為「中華民國法理台獨化」的質疑提供證據，如何還能期待兩岸對立有轉圜餘地？

美國總統拜登與中國領導人習近平1個月前通話之後，中美關係出現曙光，朝向局部和解及有限合作方向轉化，今後若互動良好，且各有所獲，可望敵對減少、競爭趨緩而合作增加，但蔡政府卻往偏差的方向猛踩油門，不僅未隨著新的氛圍調整方向，反而越走越偏。

中美關係的新基調，用美國貿易代表戴琪的話說，就是不再尋求「脫鉤」，而要「重新掛鉤」，整體關係則是要「恆久共存」。經貿關係如此，整體關係亦然；拜登近月來的作為就是為恆久共存管控風險，為創新掛鉤共謀對策。對於拜登的新走向與戴琪的新宣示，北京顯然是歡迎的，也做了正向應對。

經貿議題是美國遏制中國的主要武器，美國現在準備鬆綁，反映兩國關係將日益趨於緩和。美中另一個核心問題是台灣，在這個問題上，美國面對中國軍機越來越大規模進入台灣防空識別區，從太平洋司令部、國務院到國家安全顧問，仍然保持戰略模糊，固然讓北京投鼠忌器，策略考量有所顧忌，但也讓華府能夠保持與北京談判的轉圜空間。

美國在尋求與中國合作空間的過程中，運用台灣這枚棋子將更為謹慎，以免亂了大謀；但北京不會因拜登承諾維持「一中政策」不變而滿意，而會持續施壓美國，讓兩岸關係往有利中國的方向發展。

在這種情況下，兩岸關係主動權將向中方傾斜，蔡英文政府將落入更被動與守勢的局限中，而無法以主動與積極的作為尋求美國更強力的支持。蔡政府為台灣尋求新出路的機遇已經過去，美國和台灣將只能在控管危機上想方設法，斷無在戰略利益上獲得突破性發展的可能，台灣連做為戰略棋子的被利用價值也將遞減，反而可能成為美國的燙手山芋。

蔡執迷不悟 全民覺醒自救

中美關係趨緩的脈絡下，蔡政府一面倒向美國的套路將越來越走不通，如果不能趕緊隨勢調整，勢必墜入越來越任人支配的困境。而最便捷的脫困之道仍然在接受九二共識，藉以回復兩岸交流的政治基礎，如此也才能取得發球權與影響力，從而擺脫完全被動的地位。

但蔡政府顯然走不出偏狹的視角，不能從廣闊的視野看清新的態勢。隨著美國主導力趨弱，台海現狀的維持也將逐漸失去依恃，蔡政府昧於外在環境變化，以不變應萬變方式在錯誤的道路上繼續前進，結果必然是兩岸關係往更壞的方向走，迫使台灣的際遇更加困絀。

兩岸關係惡化，直接受害最大的是台灣民眾，可悲的是，蔡英文國慶演說仍然宣稱「維持現狀」，但美中台三邊關係現狀早已改變，民進黨政府不改變激化兩岸關係的政策，可以預見兩岸現狀遲早無法維持，可能朝著最不利台灣的方向發展。因此，民眾不能再寄希望於政府改弦更張，而要思考如何自救。

兩岸關係和中美關係一樣，並非一道是否的選擇題，而是一道必須好好回答的問答題。蔡英文的國慶講話顯示她仍然執迷不悟，還是胡亂回答這道問答題。這種偏執態度或許可在選舉中收割紅利，但最終受害的，還是台灣2300萬民眾。

國際風向已經改變，美國雖一再宣稱對台灣的支持「堅若磐石」，但美國已警覺，中國軍力對美國與盟國的威脅已到「不容忽視」的程度，依據《紐約時報》報導，五角大廈最近一場針對2030年情境的兵推，台灣在美軍支持下只能抵抗3天。蔡政府若繼續耽溺於路徑依賴，歷史為鑑，有朝一日台灣或許會成為美國的燙手山芋，這絕對會是台灣最糟的情境。