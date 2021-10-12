國慶日前後，民進黨一堆牛鬼蛇神紛紛出籠，如駐德國代表謝志偉說，國旗的紅色能夠多年維持鮮豔，是因為很多像他這樣的人「一邊舉旗一邊吐血」；又如華視總經理莊豐嘉說是「為幽靈國慶生」，這些打從心底瞧不起中華民國卻又爽領中華民國高薪的人，實在可惡。

針對謝志偉的脫序行為，總統府發言人張惇涵表示，尊重謝志偉代表的發言。然而，謝志偉是派駐國外的高等外交官，任務是行銷國家、替國家交朋友，他的發言代表國家，可以說，外國人是透過他來認識我們的國家。

但是，自謝志偉外派以來，他總是不斷以羞辱中華民國為樂，看在駐在國德國外交人員、甚至其國民的眼裡，會做何感想？所謂「人必自侮然後人侮之」，經常看到謝志偉踐踏中華民國，他們除了可能會感到困惑與不解之外，是否還受到謝志偉的影響，也對中華民國產生輕慢之心呢？這樣的外交官對國家是加分還是減分，不言可喻。

而莊豐嘉每個月從中華民國領到超過20萬元的薪水，還要如此糟蹋國家，真是沒良心，難怪作家張大春說，既然莊豐嘉說中華民國是不存在的幽靈之國，那就乾脆發冥紙給他當薪水好了。

其實，國人真的不知道謝志偉擔任中華民國駐德國代表之後，為國家做了什麼？遠的不說，去年我國捐贈德國100萬片醫療口罩，但是德國政府發言人在公開的記者會上卻完全不提台灣，只以「感謝其他國家幫助」一句話帶過，平常罵中華民國火力全開的謝志偉，對此卻不敢有任何表示，孬得很。

又如國內疫苗缺很大，也不見謝志偉有出力協助購買德國BNT疫苗，等到民間機構採購成功，謝志偉又趕著邀功、蹭光環，臉皮厚成這樣，他才真的是叫人吐血！