《華爾街日報》報導，美軍特種部隊及陸戰隊成員已秘密進駐台灣，協助台灣陸、海軍事訓練已至少1年。

氣象學上，一個巨大風暴的形成，需要各種條件的配合，條件愈充分，條件之間的關係愈契合，愈存在一種因果之間的必然邏輯，風暴即愈「完美」。

對照台海形式。《紐約時報》報導，中美兩大強權為了台灣正步入危險區！由於中美實力此消彼長，中國軍力強大，「讓武統台灣變得可以想像」。台海幾十年的僵局隨時可能變化，甚至點燃戰火，不論是否有國際勢力介入。

我曾以小、中、大三個均衡的概念來定義台海的穩定（或現狀的維持），小、中、大分別是台灣內部、兩岸之間與中美之間，目前形勢，台灣內部統獨早已失衡，兩岸之間大陸軍力遠強於台灣，中美之間在西太平洋軍力優勢也快速自美方向中方傾斜。三個均衡均已失衡，一個巨大風暴形成的條件已然完備。

值得關注的是這三個失衡狀態還在持續加劇之中，同時還彼此相互連動。

先看大均衡中的中美軍力在西太平洋或台海的實力變化，中間的反介入及區域拒阻能力相信已讓美國心生忌憚，亟不願在西太輕啟戰端。

美國拉日、澳入夥充當前鋒，本質上即為自身的戰略退縮；美國國安顧問蘇利文在被問及台海發生衝突時美國是否準備採取軍事行動保衛台灣時，蘇表示，「讓我這麼說吧，我們現在就將採取行動，努力阻止那一天的到來。」蘇的意思是，不希望看到那一天的到來，能晚一天算一天，但真來了怎麼辦？

美國不希望失去台灣，跟民主不民主不相干，涉及到的是美國在西太平洋的地緣戰略利益。但眼看均衡的兩岸軍力也在失衡且差距越來越大，期待台灣靠本身力量對抗大陸越來越難，除了加速對台軍售之外，還有台軍的戰鬥力過於薄弱的問題，怎麼辦？美軍特種部隊及陸戰隊駐台協助台灣部隊軍事訓練就成了必然的邏輯。但很明顯，這當然也犯了北京的大忌。

迄目前為止，北京還是希望優先以和平手段處理台灣問題，但不承諾不使用武力。什麼條件下會使用武力，也寫得明明白白。除宣布台灣獨立外，也有外力介入這一條。至於什麼才叫「外力介入」，解釋權在北京，行動權當然也操之在北京。

所以當前大陸、台灣、美國的三角形勢是：美國以台灣制約中國，台灣以台獨對抗兩岸統一，大陸則持續加大對台壓力，台灣尋找美國支持，希望美國在「那一天」到來時，以軍力力挺台灣，美國卻自忖力有未逮且風險太大，不想親身介入，只能加大對台軍售及直接派美軍駐台協助台軍訓練，這一來，自然進一步刺激大陸，強化及合理化了對台動武的理據。很明顯，這樣的循環機制已然形成，不但停止不了，還會隨著循環自我強化循環的動能，此之為「完美風暴」。

完美風暴仍在發展及壯大之中，期待立即消失並不現實。如要化解災難，唯一可能是中美兩強在全球大棋盤中進行戰略交換，但這視乎雙方有無大智慧與大機緣。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）