很多國家都認為台灣是目前世界上最危險的地方，從十月份開始，猜很多人跟我一樣，每天都在上演阿根廷國寶博爾赫斯的：「要把歲月的侮辱改造成一曲音樂、一聲細語、一個象徵。」 （《詩藝》）最近在校園裡，我對「音樂、細語、象徵」是深有體會，常看到年輕爸媽帶著小兒小女，一家子正經八百地做暖身運動，小男生會像正式在上體育課，每個動作都自動數數，我這個「鼓吹嘴，矸轆（陀螺）腳。」愛說又愛動的，經常看得吞聲無語。

上陣「父子兵」，可能將是許多家庭無法面對的情況，我不知道眼前的主心骨，是不是受到兵役制度即將修改的「激勵」，有智慧的爸爸知道得先儲備體力，媽媽肯定希望兒子將來下部隊時，是個不用整天拿槍的「庶吉士」（儲備幹部）。

身兼妻子跟母親的女人，一旦成了深閨夢裡人，她所承受的壓力，除了猜夢裡人是否真的能再堅持兩小時，就可以安然度過被考驗的時刻，或許還會朝那個害她陷入深閨的對象罵兩句解氣。我朋友小張，她的先生是解放軍，我印象最深的是每次見面，都要聽她叨唸她那提心吊膽的軍屬人生。

不必管他的互動

韓國跟日本男人的交流，通常是一頓燒烤一頓酒，不分地域卻能夠談得來的女人，那準是一場眼淚一場秋，我跟小張相識於2008，那時整個中國是熱火朝天，各式各樣只有想不到，沒有做不到的活動，都是為了迎接即將開幕的北京奧運，就連地底下的螞蟻都知道不能隨便冒頭，做風做湧的製造糾紛，我跟小張很有默契，在跟四周環境很不調和的飯店裡，一開完會吃過晚飯，直接走進鄉間小路散步。

小張是根正苗紅的農家出身，父母親在上世紀的各項政治運動期間沒遭甚麼罪，愛讀書的她卻養就了瓜細籽宿的少年老成，我很好奇一個文藝女青年，怎麼會想嫁給軍人？

早年的台灣軍眷，其共有的生活經歷是：上路毋知欲去佗位（哪裡），上山毋知欲創啥物（幹甚麼）。有點像得了瘧疾的忽冷忽熱，就因為事先無法做任何規畫，臨時的突發狀況很像戲台上的：千里路途三五步，百萬軍兵六七人。這個以小喻大台灣人都明白，那就是：共匪可能要打過來！

新婚的聚少離多不用說，婚後到底住婆家還是娘家也不必外人操心，我比較好奇的是，當真正的「秀才」遇到兵，這未來大半個人生要怎麼溝通？我就跟所有《白鹿原》的讀者和觀眾一樣，都很好奇原著跟電影都被刪掉的那個完整版，當根正苗紅遇上台灣草根，竟是緣定前生的無話不談。

下一個可能會更好

據我那個有辦法穿三吋高跟鞋爬山，可以帶槍過海關的朋友老蕭透露，中國軍人最吃香的一批，是1949年後的南下幹部。我管愛畫畫的老蕭是蕭瘋子，她的衝動一來，經常從晚上畫到天亮，不論皮膚還是身段，讓我懷疑她跟天山童姥一樣，都在練那個「天長地久不老長春功 」，我不知軍人出身的她，年輕時到底看過多少個花樣年華，拜倒在唯我獨尊的老陳（陳世美）面前，她退役後到大學負責搞宣傳，因為太過我行我素跟非同化，一直以來只能當副的。

跟老蕭一比，小張真是個十足的「肉腳」，她說：我是因為剛失戀，在報上寫了篇控訴兼療傷，我先生看了，不知怎麼就找到我，然後就通信、見面，沒多久就結婚了。

女人的初戀失敗，很像替別人看風水，自己無地埋的地理師，其無法承受的「死無葬身之地」不亞於男生，小張藉著寫文章自療，幸運的是馬上就找到了療方，台灣人則是把當兵時，女朋友變心直接叫「兵變」，特別是在金門、馬祖等外島的最可憐，在那個荷槍實彈的年代，一個時刻想著天快要塌下來的小男人，在衝動之下很可能會直接橫掃全軍。

回想我人生最興奮的時刻，就是年方二八時走在縣道路邊，經常被一車車慢行滿載的，剛幫老百姓割完稻子的阿兵哥亂吹口哨，那是我的黃金時刻，羞澀之餘搜索枯腸，也只想到成語說的「如花似玉」，自戀爆表到不會閃過大人口中常說的：當兵三年，母豬賽貂蟬。

對所有年輕的女同胞集體吹口哨，那是蓋高尚的軍民同樂，而在非常時期的敏感地點，整不了情傷或個人情緒的，就可能被判為假鬼假怪，會直接集合起來公開「砰砰」，在前線看過這如同菜市口砍人的場面，再怎麼了無生趣，智商跟情商同步垂直下降的，也不敢再放任情緒繼續發酵，有愛心的袍澤這時給的最佳續命丹只有：下一個一定會更好。也因此，在台灣的婆婆媽媽嘴裡，長期教給女兒的重中之重就是：沒當過兵的男人不是男人。

小張靜靜聽我講完這一地雞毛，她說：不用寫三書的，那就有基本的幸福。

大陸的「三書」是指：保證書、悔過書、決裂書。我不好問她先生寫過沒？只隱隱覺得這個深閨怨婦有點可憐。

半夜還要當魯連

都說小別勝新婚，對小張而言，那是大別賽初戀，「去福建」成了夫妻倆共同的心病，或許是中共對1996年的啞巴彈（空包彈）事件還餘悸猶存，因此老要官兵沒事上前線去練練，空包彈事件是繼1954年金門九三砲戰，1958年八二三炮戰，被稱為第三次台海危機，美國當時出動了獨立號跟尼米茲號兩艘航母對北京施壓，結果被台灣前領導人在助選時，一時興起大嘴巴，說那些威脅全是啞巴，公開了不能說的秘密後，導致將近200名中共軍官被當成間諜審查。

小張只要一聽先生說又要去福建，就明白兩岸局勢又緊張了，她生了孩子後有母親幫忙，先生遠在他方，她可以專心寫論文準備升等，小張曾問我：你們那邊升等要準備甚麼？

「就一張大頭照，還有三本送外審的論文。」

小張頓時一臉洩氣，「我們是真正的勞民傷財，我要準備11個紅包，一個落掉就想都別想。」

早就耳聞大陸的學術界跟收藏界沒兩樣，只要給紅包就能證明是真貨，這很像雍正大力提倡的：官紳一體納糧，而最讓「斯文」感到掃地的，是每年要發表的論文數量，生產力低下的就成了文抄公。

某天近午夜，小張發給我一封長信，說某人抄襲她的論文，還說對方的手法是拙劣到只會複製、貼上，女人一旦開啟八卦模式，那是不用人教自己就會不讓當機，我扒撐著眼皮當魯仲連，把兩份論文仔細從頭看到尾，最後判寫：這只證明妳文章好，不好的誰會想抄？

我躺在床上輾轉難眠，三更半夜還自鳴得意很會哄人，猛想到民國教育家陶行知先生曾說：千教萬教，叫人求真；千學萬學，學做真人。不禁感慨這種想省工，倒大孔（空），弄巧反成拙的事也真多，怪不得很多人正在流行夢回民國。

回想在蘇州文廟裡看過的「顏子傳儒」塑像群，言子就是言偃，字子游，是孔門中唯一的南方人，孔子對子游最高的讚美，不是目睹子游以禮樂治理武城有成，說了「割雞焉用牛刀」後自承是開玩笑，而是「吾門有偃，吾道其南。」世上再沒有比這兩句話，更能彰顯為人師表的重要。

孩子丈夫都是累

經常忙得沒時間做夢的女人，最好的催眠是：好牛濟（多）人犁，好馬濟人騎。這個自我安慰是指能者多勞，剛升格為媽媽的小張很不幸，地溝油還瀰漫全中國，又碰到毒奶粉事件爆發，對著蘇州重元寺裡，掛飾絕倫高度超群（33米），據說是中國最高的室內觀音像，小張幽幽說道：我真不知道該給我女兒吃甚麼。

全中國有小孩的家庭，都在擔心因為喝了毒奶粉，會導致一輩子無法挽回的厄運，我只能強作解人：妳跟我從小都沒喝過奶粉，還不是照樣活到會說：北有孔府，南有天師府。

說完了小孩談老公，小張問：你們那邊軍人的待遇怎樣？

「蔣介石到台灣，最怕軍公教造反，薪水高福利好，特別是職業軍人，還不到法定的老人年紀，七早八早就能退役，然後就等著領退輔金到老死，有的就趁腦子跟體力還可以，轉換跑道想辦法領雙薪，我一個外省朋友說他們家的男生都是軍人，最聰明的大哥，退役後跑去讀書拿了雙博士，我朋友老雷比較有意思，退役後去外包社會局忙不來的弱勢照顧，專門跟吸毒、憂鬱症的街友打交道，敢跨界的男人都是人中龍鳳，現實生活裡是不少。」

「我先生說他想升官得先送錢，他不想這麼幹，說退役後就隨便政府安排工作。」

科學家口中的「拉普拉斯的惡魔」，因為證明不了祂的存在，於是成了有信仰者心中的神，我說：我們那邊當兵的，不管是下部隊還是退役都要去拜拜，你先生是有信仰的，真希望你們的軍隊裡跟他一樣的很多，萬一兩岸擦槍走火，或許在關鍵時刻會對我們槍口抬高一寸。

小張笑了，「他跟你一樣都愛看佛經跟靜坐，你們要是見面，一定會很談得來。」

隔年開會再度見面，我跟小張站在虎丘山的真娘墓前，兩人齊聲感歎，唐朝有魚玄機那樣的豪放女，但也有像真娘這樣堅持賣藝不賣身的青樓女，前者因為懷疑婢女（綠翹）跟恩公有私情，殺婢後鋃鐺入獄；後者是堅不從良懸樑自盡，求仁得仁還贏得千古美名，那個逼人不成的，事後還為她修了這麼個大墳，讓後代騷人墨客一到虎丘就有文章可做，真娘墓跟杭州西湖西泠橋頭的南齊名妓蘇小小墓齊名，我跟小張說：自殺是犯了對自己的殺業，會延遲進化的時間。

小張笑說：換成是我可能會選擇從良，我要問我先生是不是跟你看法一樣。

法外之地比一比

女的講食和穿，男的講趁（賺錢）和用，意思是話題要相互尊重，我只要一聽有可能會聊得來的善知識，就會開始打腹稿，以上那兩句就自動拋到九霄雲外，我最想知道的是，已婚的中國解放軍，是如何千辛萬苦地為著囝和某（老婆）？其次是想了解軍隊內部，是不是跟我們一樣，都是個法外之地？

以法為治的民主國家，規定國防部長必須是沒有軍階的政務官，台灣很不幸，為了「搶救」台灣大兵，文人出身的很少能當上國防部長，妙的是中國也一樣，主政者的做法更特殊，習慣讓一些號稱四書讀透透，卻不會寫黿鼇龜鼈竈的一知半解者驟膺大任，更甚的是直接把貼身祕書授予將軍職銜，非軍人背景的，本就無法讓底下人口服心服，再加上不為人知的不務正業，想升官階的，自然懂得不能耽誤上頭念茲在茲的好處，小張說：我們家也沒有「往上爬」的本錢。

我想到太監上青樓，土狗吠火車，一大群有心無力好不容易等到退役的，接下來要怎麼面對大半輩子隨時都有可能出現變化的人生？日前看到大陸退役軍人也在維權的新聞，因為抗議有人被捕，我心想，要是少一些養網軍的費用，老兵也不用天寒地凍還出來拉布條，這對民心跟士氣都是很大的殺傷力。

深閨不可多怨婦

每天看著數字節節上升的，共機又在隔海練兵的新聞，電影《鋼琴家》裡的主角斯皮爾曼，他為納粹軍官彈琴的畫面就會不請自來，波蘭人一開始埋怨猶太人害他們捲入戰爭，後來終於了解脣亡真的會齒寒，在二戰時經歷過天人交戰的國家，竟然在關鍵時刻紛紛捐疫苗給台灣，我相信是當年的「夢裡人」猶在，有共識把台灣列為頭號支持的對象。

在大陸軍人眼裡，台灣早就是一塊讓人一提就很戳的，命中注定必須「伺候」到底的滾刀筋，雖然筋早就退化成了肉，大陸的內部勢力，仍舊是想富窮到，夢錢鬼來，我真希望對台灣依然想入非非的，要準備好可能的適得其反。

兩岸情勢已經走到了惹蜂叮頭，惹鬼捏嚨喉（喉嚨），一動真格就可能天崩地裂，希望領導人都看過《紅樓夢》裡賈雨村說的：「當官沒別的訣竅，無非是看腦袋決定屁股，還是屁股決定腦袋。」（第四回）要是出現遍地的怨婦，那頂「千古罪人」的帽子，終其一生是別想拿掉。（朱言紫/台中市）