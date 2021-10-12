「台獨」是指台灣要成為一個主權獨立的國家，「獨台」是指台灣藉著中華民國這個殼而上市，但本質上也以主權獨立國家自居，即台灣就是中華民國，中華民國也是台灣。「台獨」與「獨台」表象不一，但是本質相同，即都與大陸的中華人民共和國互不隸屬。由於中華民國憲法主權的宣示範圍包括大陸，因此，無論「台獨」或「獨台」，都是分離主張。

民進黨的分離主義有三個進程。最早是「顯性台獨」，即主張要「正名制憲」，成立台灣國、制定新憲法。在1999年，為想贏得下年的大選，改採「隱性台獨」策略，推出《台灣前途決議文》，認為台灣已經是個主權獨立的國家，只是國號暫時為中華民國。在蔡英文的第二任期起，再改採「顯性獨台」的國家定位論述，正式戴上中華民國這頂帽子，稱之為「中華民國台灣」。

蔡英文在國慶演說中將中華民國的歲數定在72歲，而非110歲，即是「中華民國台灣」的應有歲數。依這個邏輯，蔡英文應把「中華民國台灣」的國慶日訂在12月5日，即中華民國政府正式播遷來台的日子。

為了區分「中華民國台灣」與「中華人民共和國」的不同，蔡英文在國慶演說中提出「四個堅持」，即「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志。」

李登輝在1999年所提出「特殊國與國」的兩國論，當時「特殊」指的是，兩岸為同一民族，但為兩國，即「一族兩國」。而在經歷20多年的去中國化後，蔡英文更進一步推出「兩族兩國」，不認同台灣人也是中國人，反而認為南島語族與台灣人民才「親」。蔡英文認為兩岸為兩個互不隸屬的主權獨立國家，「兩族兩國論」正式成形。

兩岸之間的定位不是台灣單方面說了算。依目前《中華民國憲法》，主權宣示範圍仍包括中國大陸；對國際社會而且言，台灣與大陸仍是「利益相關者」，即面對台灣時，也會考慮大陸的因素。在台灣沒有把現有的「一中憲法」改為「台獨憲法」以前，中國大陸仍是中華民國的「憲法利益相關者」，大陸有權表示其不同意見及以行動展現其立場。

蔡英文要如何落實其「兩族兩國」？最簡單的方法只要改憲法中的一個字即可，把憲法第四條的「中華民國領土，依其固有之疆域，…」的「固」改為「現」字，透過這個「一字制憲」，那麼蔡英文的「中華民國台灣」獨台訴求就可成功，大陸地區就不再是中華民國的「憲法利益相關者」，從此以後，在法理上，「中華民國台灣」也完成法理獨立，與中華人民共和國再無關係。

再來就是民進黨政府有無足夠的武力及決心來捍衛「兩族兩國」。蔡英文政權必須要有決心與能力與北京一鬥。美國與日本會否介入這兩個「利益相關者」的內部之爭，蔡英文政權認為，只要堅持「自由民主」就會得到支持，但事實應非如此，美國從來不曾承諾會為台灣出兵。

蔡英文可以主張「兩族兩國」，但要以法理及實力為後盾，而不是空口白話，喊爽的。蔡英文已向北京送出其「兩岸為兩族兩國」的強硬立場，對比於前一日習近平的「台獨沒有好下場」的說法，台灣人民已被迫綁上兩岸衝突的戰車，雙方已開始相向對衝，問題在於雙方何時對撞，或哪一方先像賽局理論中的懦夫一樣，選擇閃避或投降！

是什麼因素促使蔡英文愈來愈瘋狂？是分離主義的意識形態作祟？是想用戰爭來脫離「論文門」的個人災難？是得到美國的默許？不論是什麼原因，在兩岸還沒有走到硝煙烽火之前，蔡英文的「兩族兩國論」已經違憲卻是事實，國人能容忍她如此違憲惡搞嗎？（作者為孫文學校總校長）