蔡英文總統在國慶講話中提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，形同重新包裝「兩國論」；一旦被定性為「法理台獨」的危險訊號，在可預見的未來，台海煙硝味勢必更加濃烈，無異將台灣置於未可知的風險之中。要知道，台海情勢已經夠緊張了，對岸正在扮黑臉的關鍵時刻，國防部長邱國正才說現在的兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻，連《紐約時報》都評估，隨著美中實力消長，中國以武力統一台灣已變得「可以想像」，難道民進黨對後續連鎖效應不知不覺？還赤裸裸地玩火、踩紅線？憑空製造台海擦槍走火機會嗎？

尤其讓人無法接受的是，在這場國際博弈中，誰都知道民進黨是玩假的：明明慶祝的是中華民國生日，卻把中華民國藏了起來；還自貶身價，把中華民國歷史從建國110年被切割成72年，等於把法統與歷史詮釋權隻手送給了強勢宣傳紀念「辛亥革命110周年」的大陸當局；甚至還拋出了「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」？

但凡此種種，也可被歸納成話術，屬於現狀的片面描述而非具體的行動方案，畢竟民進黨政府整套把戲，既沒實質，又看不見牛肉，看不到具體解決問題的方式，只見文字遊戲，明顯地色厲內荏，只期待在兩強對峙僵局下鬥而不破，說幾句漂亮的場面話，藉此博得大內宣效果，由此可見一斑。

但問題在於，中華民國國慶本來就是從辛亥革命而來，沒有了辛亥革命，到底是什麼國慶？同時，中華民國的法統，以及我們的憲法與立國精神，正是建構兩岸和平互動的重要基石，也是兩岸得以擱置爭議，共謀良性互動的政治基礎。但民進黨卻試圖把台獨路線的國家認同硬塞進去、李代桃僵，躲在中華民國的保護傘下消費中華民國，架空中華民國，掏空中華民國。

試問，當民進黨把維繫現狀的政治基礎給毀棄之後，又如何透過機制控管兩岸潛在的風險？

這不光是民進黨的國家認同問題，而是在於民進黨的冒進主張，藉著中美摩擦的國際緊張情勢，嘗試台獨路線搞正名的新路線，圖謀個別政黨的政治利益。結果兩岸任何誤判、擦槍走火，其後果都還是必須由台灣民眾承擔，置民眾的安危於不顧，這樣公平嗎？

兩岸之間兵凶戰危，絕非人民之福。法理台獨更是一條不歸路，是把台灣往火藥庫上推。目前唯一可以依賴的，在於國民黨在立法院仍能守住修憲門檻，避免冒進的台獨主張擦槍走火。如今這個局面，國民黨只有堅守陣地，杜絕民進黨任何打擦邊球的修憲花招，繼續紊亂國際局勢。或許空轉，卻是避免國家因為民進黨無理多數而內耗的最好途徑。

當家不鬧事。民進黨可以自甘成為國際博弈的棋子、馬前卒，但在外媒眼中，美中台關係已無絕緣體，在緊繃的台海對峙情勢下，又憑空生出個新兩國論的衝突性議題，要如何維持現狀？如何阻止現狀被片面改變？台海和平與可操作性才是美方國家利益所在，台灣搶著做出頭鳥，美國又會挺台灣挺到甚麼地步？

國際一盤棋，台灣非下棋布局的棋手，又不是大國核心利益所繫，自己暴衝到最前線，恐怕國際政治的凶險可不是蒼白的文青治國風就能應付的。別忘了，歷史上有多少戰火就是因為一時錯估誤判，搞到最後一發不可收拾！（作者為立法委員、律師）

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