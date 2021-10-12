蔡總統國慶日拋出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等「四個堅持」，駐德代表謝志偉國慶當天不但高舉「台灣獨立」的布條，還說「中華民國和國旗根本就不存在久矣」，讓兩岸情勢如兩輛即將對撞的火車，蔡政府若滅不了這把火，恐將引火燒身。

蔡英文這次國慶演說，根據總統府發言人張惇涵的說法，早在中秋節前，蔡就草擬了部分初稿，從中秋連假期間便開始討論。很顯然，這次講稿中最重要的「四個堅持」，是出自小英自己的手筆。

從中秋節前到國慶日將近1個月的時間，雖然前總統馬英九擔心，蔡的談話會失去我方與美國的互信。不過從小英過去對美方恭謹的態度來看，與兩岸有關的重要談話，必定先知會美方，可以想見這次的講話，也是美方同意。

只是美方真的了解「四個堅持」對兩岸關係的意涵和可能帶來的危機嗎？恐怕未必。過去政府在兩岸關係上若有重要決策或說法，必先清楚告知外交單位，讓我駐外館處能精準對外傳達政府的想法，避免引發國際間不必要的誤解。

對於蔡總統的國慶演講，駐美代表蕭美琴指出，這是對事實現況的描述，以蕭代表與蔡總統的關係，在理解上應該不會相去太遠。但蕭美琴在僑社舉辦國慶升旗致詞時卻說，很多在美華僑慶祝國慶觀點，「可能和住在台灣的民眾有點不一樣」。

要知道，這些僑民久居美國，最了解台灣在國際間的處境和情勢，蕭美琴不但未將這些僑民的想法帶給政府參考，反而略有貶意的提醒僑民與住在台灣的人想法有落差，儘管與府院黨關係良好，這樣的駐外代表能否完整傳達台美雙方的想法都是個問號。

更何況謝志偉以中華民國駐德代表身分，國慶日當天高舉的卻是「台灣獨立」布條，被網友痛批不適任後，竟反嗆，這面國旗「沾滿了多少台灣人的鮮血」，還說，「解嚴後都快40年了，還在幫你們撐旗子和面子」。謝還批在野黨，看到你們在中共面前拋棄「中華民國」和「國旗」時，他心裡鬆了一口氣，「這麼容易被放棄，不就證明，兩者根本就不存在久矣？於是，我們終於有了共識！」

兩岸沒有開戰，我們的駐外代表卻老早就想把「中華民國」和「國旗」給滅了，這在全世界看來都是個大笑話，竟然有一國的駐外代表不認同自己國家的國名和國旗，這樣的代表還能為中華民國對外關係打拚？還能精準傳達政府的兩岸和對外政策想法？

而總統府對此卻只表示「尊重」，無疑也認同他以這樣的態度和想法去處理對外關係，這對愈來愈緊張的兩岸情勢來說，已經不只是挑釁而是公開叫板了，蔡政府要縱容謝志偉，但全民還要縱容這樣的政府？