今（110）年雙十連假已過，猶記得國慶前未久，外交部的年度例行大作國慶文宣影片，竟然發生「有眼不識玉山」的「低級」錯誤，把瑞士的阿彭策山移植為台灣的「護國神山」—玉山，事經媒體於十月初披露後，旋遭外界不分黨派的嚴厲批評，也將之與發生於106年年底的「護照內頁圖案」出包事件相提並論，並同樣要求究責。外交部這回是選擇立即回應認錯與道歉，然而事經多日，各界要求的究責部分似尚無下文。

對比當年「護照案」發生伊始，政府外交高層迅於3日內（12月25日新版護照啟用、26日被爆料圖案有誤、27日要我負責並調部），就以超高速度與效率處分當時人已遠在加京渥太華任職一年多，全心處理台加雙邊業務，且與護照相關業務自105年9月起即絲毫無關的駐加代表，予以調部。兩相對比，外交部迄今處理這兩案的差距著實太大，令人感慨萬千。回想這段將近4年來的心路歷程，也讓我不得不「有話要說」。

先談究責速度，「護照案」3天就處分了前後兩任的領務局長，完全不顧程序正義，更不知懲處我的根據為何？「玉山案」事發至今已有10多天，懲處又安在？再說究責標準，「護照案」當時主要是懲處承辦單位在任的相關人員「凡簽名者就處分」，這部分可以理解。惟究責我的理由實在說不過去，竟然可以「穿越時空」（我已脫離該業務1年多，人也遠在加拿大），至今令人費解；何況那些指控我要負責的說法，更是歪曲不實的謊言。「玉山案」是否比照辦理，姑且拭目以待。

話說我擔任領務局局長的前後3年（102年9月–105年8月）期間，與勇於任事的局內同仁積極推動且順利完成的事項，例如：104年率全國公務機關之先，實施以信用卡繳付規費的便民措施，現任的金管會主委黃天牧，當時曾以副主委身分代表該會參加啟用儀式；105年首創建置電子簽證新措施，便利外籍人士來台等等；當然也有始於我任內啟動至離任時持續進行中者，例如：擴充局本部領務大廳及辦公空間；更新修繕領務大廳與局內各樓層老舊的廁所設備，讓民眾與同仁可享用現代化的衛生環境及設施。

最重要的當然是二代晶片護照改版案，105年5月下旬，領務局將初步規劃的二代晶片護照改版案件，簽報給剛上任的李大維部長瞭解該案宜盡早啟動的必要性，惟經數日簽呈退回時，卻僅見部長簽名而未有任何批示；當時我和主管業務組長的共識是，護照改版案恐會觸及當時國內高度敏感的統獨、藍綠等政治議題，因此部長未能有明確批示也是可以理解。未幾，該年7月初我就接令外派駐加並奉示盡早赴任，以利及早處理當年9月下旬即將在蒙特婁舉行的「國際民航組織」年會相關事宜；爰8月底卸下領務局長職務，9月初即赴加履新，任何有關護照改版的接續處理，無論是圖案內容、印製數量有無調整或改變，以至於全案定案後的採購與發包，我都毫無所悉也完全無關。

因此當「護照案」發生第3天的凌晨1時許，我突然被告知即將被調職回國，甚至要背負「莫須有」的責任，我當然無法接受，整夜難以入睡。幾經考量決定接受媒體訪問藉之說明，我本於國家公務員的職責會接受調職命令，惟不會接受「莫須有」的處分理由，以維護個人的清白和尊嚴。

然而此舉竟又招致某「外交高層」為正當化其調動我的理由，遂更進一步以不實、歪曲謊言抹黑我駐加期間的所作所為。僅舉更換館長座車車牌之例，駐處是完全按標準作業程序事先報准外交部明文同意後，方才進行更換仍具外交性質及待遇的特殊車牌。惟該位高層卻透過網路媒體於107年2月初誣稱：「近年來加拿大與台灣關係有疏遠態勢…，過去2、3年更發生取消我代表處使節車牌…」，此等蓄意抹黑、歪曲事實真相的說辭，真讓人難以相信會出自所謂「高層」之口。因我一向深信身居高位的領導者，對待奉公守法、任事積極的同仁與下屬，應是肯定多於否定，鼓勵支持多於抹黑打壓的。

平心而論，我駐加時間不算長約1年半左右，然而在同仁共同努力下，也做了不少有意義的事情，比如：107年4月我與加國紐芬蘭省簽定免試互換駕照協議，是我該年2月底離任前就已定案；106年6月加航復飛台北-溫哥華航線，其首航班機邀我和加國全球事務部（相當我外交部）主管亞洲事務次長代表台、加雙方搭乘首航班機飛台。在當時有一些外國航空公司紛紛停止飛台的情況下，加航此舉極具正面意義。

另特別值得一提的事情，106年7月係加拿大慶祝建制聯邦成為完全獨立自主國家150周年的重要月份，全年有由加京渥太華市政府出面主辦的「渥太華歡迎世界」活動。我駐處原本與各國駐加使館同樣獲邀平等參加並可舉辦「台灣日」活動，惟主辦方在「中方」施壓下突向我駐處提出將依「一中原則」處理本處參與的方式，其中包括不得使用國名或台灣等等不合理的要求。幾經耐心溝通、交涉，並巧為運用加國官僚系統友我人士的協助，終能達成我方可以接受的條件順利參與。7月9日的活動也相當成功，渥太華市長親臨現場，也在我的陪同下參觀多個展示攤位、日本大使夫婦也出席，原本說好只出席不致詞，後來竟主動上台講話。當天有許多僑民參加，更有不少自多倫多和蒙特婁遠道而來的僑胞，他們在事隔多日後對當時「台灣日」活動的成功與良好宣傳效果仍然津津樂道。

至今我也還是非常感謝當時全館同仁，包括僱員們的共同努力以及諸多僑胞的協助，方能打贏一場好仗！只是我一直好奇也不解，當時外交部似以「冷處理」方式對待「加」處與該案，一般慣有的獎勵也是經駐處提報後才回應，且最後只獎勵一位同仁。

107年2月底回台後我獲分發到外交學院服務，這是絕大多數的外交工作同仁進入外交部服務的「勤前教育」起點。我在進部服務30多年後又回到初始的原點，算是一種巧合，感觸自然不少；回想當初將要投入外交工作的抱負和目標，而今經過多年的服務歲月後，捫心自問，倒也感覺心安理得，問心無愧。再說從「護照案」發生以來，以至於最後在學院的3年多服務期間，不斷有來自各地故舊友好的溫馨支持與打氣，甚至有初遇但知道該案件的朋友也會為我打抱不平，充分印證「公道自在人心」這句話的普世價值。

其中有兩位外籍人士特別值得一提。一位是波蘭前駐台代表梅西亞，他是漢學家，中文造詣很高，來台之前是在北京服務，我回台那年的5月在學院的一項活動中與他初遇互換名片，當他看到我的姓名時突然脫口以流利的中文說：「我知道有關你的護照事情，真是不可思議」。另一位是現任的美國在台協會理事主席莫健，我和他早在20多年前就已熟識，當時他是負責政務的組長，我則是「北協」（現在的「台美會」）行政組長，因兩單位經常互動，時有往還，每當碰到面時總會自然寒暄聊幾句。108年4月中他又例行來台訪問，其中有一個到外交學院演講台美關係的行程，我也特地到場聆聽；講演結束後我也自然上前跟他打招呼聊幾句，當他聽聞我的近況，竟直接吐出一個英文字：「Shame !」這兩位外籍朋友當時的表情和用字遣詞，至今我仍印象深刻！

當今台海局勢險峻，亞太地區的和平與穩定情勢面臨嚴重挑戰，國家安全的兩大支柱：國防與外交也愈顯重要。惟國防當是「備戰」重於「求戰」，因此訴諸高明的外交手段和政策方向，再搭配有智慧的兩岸政策應是當前較佳與有利的選擇。準此，如何運用有經驗的外交「人才」而非「奴才」，並建立合理明確的賞罰標準，而不是僅對「非我族類」的人士「選擇性」處分，當係重振我外交體系官員，尤其是經正統國家考試進部服務的文官們工作士氣的不二法門。

倘雷同我「護照案」所受的待遇、前駐大阪蘇啟誠處長的不幸遭遇、以及前駐俄羅斯王代表建業也曾同樣遭到不明因素被提早調部的情形不再發生，我深信以我們多數外交人員的素質，定能發揮良好的外交活力與戰力；果能如此，則外交幸甚，國家幸甚！

（作者為前駐加拿大代表，外交部前領務局長）

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