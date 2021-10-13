司法官的工作量和人民的信任有什麼關係？但只要有從事司法工作（無論是法官、檢察官、事務官、書記官，還是律師），都對此有充分體會。

109年司法院統計資料顯示，以地方法院為例，民事法官每個月平均辦結74.36件，其中最多的是雲林地方法院，高達106.98件，而基隆、士林、新北、桃園、新竹和彰化也都超過80件；刑事法官每個月平均辦結數目較少一點，但也有58.92件，其中最多的前2位依序是台灣高雄少年及家事法院和福建連江法院，分別高達99.12和95.65件。而檢察官部分，109年新收偵查案件有49萬9607件，按當年1395位檢察官來算，平均每人每年要處理358.14件，當然如果再扣除得減免分案之檢察長、襄閱檢察官和主任檢察官，以及不負責偵查職務的公訴、執行檢察官，再加上地域差異因素，實際將更高。

一個人同時間能處理幾件事情？可能光處理一件，就夠煩惱。何況還涉及權益，更需要花很多時間思考規劃，甚至撰寫、行動。然司法官同時要處理的卻高達幾十件！「那個檢察官看起來很累…」有次有個當事人開庭後向筆者嘀咕。每一件都能夠馬上決定、短時間決定？顯然是不可能。必須要花很多時間閱讀卷宗、研究案情、審理判斷和撰寫書狀，累加之下，只能犧牲夜晚、假日，不停工作。「該不會今天你又忙了一天了吧！」連假有朋友問。「從早到晚，瘋狂忙碌…」筆者回答。

沒日沒夜的工作，對在線案量極大的律師而言，也同感苦惱。更何況是案量更高的司法官，忙碌更是難以想像。記得有次筆者想說好久沒聯絡大學一個很要好的學長，問問近況如何，結果學長等到隔日凌晨3點多才表示自己剛寫好一份文書。而這是單一個案嗎？不！熬夜工作、超時工作的現象比比皆是。特別是撰寫書狀，尤讓人費心，也最花時間。蓋司法工作具高度專屬性，無論例句準備再齊、助理準備再多，每個案件的案情都不一樣，要寫的內容也各有差異，不可能單純複製、貼上就可完成，必須絞盡腦汁，逐字紮實寫作。特別是要寫得論理有據，更非一時半刻就能完成。

「或許我不是好的司法官，但我真的很認真處理每一件案件，我還想看著我的女兒長大…」去年11月有位爆肝住院的學長在臉書寫了篇長文，開頭的話讓我印象深刻。時間不夠用的情況下，就只能犧牲自己私人時間，生活品質不一定會有多好，甚至爆肝、腦中風住院的更是不少。然而再怎麼調配時間，1天也就只有24小時，怎麼也都不夠用。如果說只處理1件，每天有12個小時工作（假設延長工時的情況，實際可能會更多）；處理10件時，每件每天就只剩1.2小時；處理50件時，每件每天更只剩14.4分鐘。

14.4分鐘能處理好、能處理有效果嗎？當然是有很大的困難。也因此即使再怎麼認真，都無法面面俱到，還是會有輕重緩急的取捨，而結果當然就是有的案件花很多時間，有的卻花比較少，分配不均，品質也跟著下降。特別是案件還有結案期限的壓力，處理的時間更是有限，品質也更受影響。許多人談司法改革，從制度、從法律，但其實真正的問題在司法官的案量。而這也是很多案件出錯，甚至不少司法官為了快速結案，衍生態度不佳、草率處理等問題的重要原因。

只可惜從88年第1次司法改革會議就有「減輕處理案件之負擔」之提議，到105年第2次司法改革會議也強調要「減輕法官工作負擔」，雖然進行有諸多制度上修正，或導入訴訟外解決紛爭機制，甚至想處罰濫告之類情況，但司法官的案量始終巨大。

一個人同時間處理幾十件事情能處理得好嗎？這真的很需要省思。提告解決是人民的訴訟權利，有紛爭就提告更是人之常情，假如制度、法律再怎麼修正，又或者再怎麼想方設法阻止提告，都無法減輕司法官的負擔，是不是該換個角度想一想，增加員額來降低平均案量？國家的勞動政策是避免血汗工作，但國家的司法官卻是血汗司法官。何其諷刺！更悲哀的是，這樣的血汗將導致品質下降，人民權益也跟著受損，又如何能讓人民真正信任？

（作者為律師）

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