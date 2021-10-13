黃煙騰空

走走停停，經過幾個單線開的隧道，埔里谷地終於在望，遠遠就看到黃煙直上，我想那是挖土機在開挖塌屋所激起的灰塵。在此以東的山區，因山走位坍方所引起的黃土霧塵日昇夜降，會造成山區霧濛濛的現象，妨礙了救災直升機的視線。

進入埔里，這是重災區，有條街旁房子整個一層陷入地下，每家前幾乎都有部車子只露出個屁股朝外，其他全壓在下面，店招則是與地齊，對面有棟大樓則傾斜成了危樓。

我們到了埔里國中，這裡已全是帳篷，CBC做了現場報導，然後再到旁邊的救災中心，軍隊在此設了指揮所，操場上停著各電視台的轉播車，直升機不斷起降（這就是兩天後李登輝來，直升機大風壓倒樹，壓死小女孩的地方）。

外國記者問了少將指揮官4個問題，他全答非所問，他們很挫折。（指揮官是十軍團高華柱，民國63年12月27日「昌平演習」，他是於豪章的上尉侍從官，隨於坐UH-1H直升機視察演習，天候不佳，兩架直升機在龍岡墜毀。政戰部主任張雯澤中將、第一軍團司令茍雲森中將、十軍軍長馮應本殉職。高華柱雙腿折斷，忍著下半身劇痛，爬了近200公尺到馬路上求援。於豪章癱瘓。

民國98年高華柱任國防部長，當年八八水災摔毀的也是此種直升機，3名機員死難，此機已服役超過30年。）

大家轉到校外，到市場及鎮公所一帶，這裡是最嚴重的地區，好多房子都倒了，空氣中瀰漫著淡淡的屍臭味，知道還有人埋在裡面，但不知是哪裡。

沙拉油桶

有一個街角的2幢房子都全垮了，有幢6層樓高，只剩了2層半。大家看到瓦礫堆中露出的沙拉油桶，都很氣憤，大罵建商沒良心，結果發現不全是那回事。

這種用沙拉油桶的建築法並不全屬偷工減料，房屋女主人出來說，這是她的家自地自建的，故無偷工減料的問題，我們看到的一排壓至腰高的沙拉油桶層是陽台，是為了減輕重量才如此做的，對房屋結構並無影響。她說，這次埔里倒塌的房子大多是邊間或角間，因為獨立沒支撐故易倒，若是一排的商家，最多下陷1樓，全倒的就較少。

她一直感謝今天工兵派出大怪手幫他們挖房子。她指著壓在一堆瓦礫中的1個破沙發的一角說，地震當晚只有她弟弟和弟媳在這幢大房內，她弟弟就坐在這個沙發上，原是在3樓，一震他就往外跑，結果保了命，太太在另一邊，房子倒時受了傷，但不嚴重。看著那間不成形的房子，我們真為他們夫妻的幸運驚異。

來福獲救

說著說著，瓦礫堆頂上有人叫：「來福找到了！」一看，一隻狗被人抱下來，這家人奔相走告，大家興奮極了，我們也沾染到他們的喜悅。這隻狗已被埋了90個小時，竟然還活著，毫髮無傷。

牠事發時是在1樓，最初還聽到叫聲，後來就沉寂了，家人們以為牠死了，但又還抱著希望，因為知道牠曾活著。這隻狗出來後，四腳朝天躺在地上讓其主人們摸肚皮，狀至可愛。狗4歲，2歲半的小主人抱著牠都抱不動，我們拍了許多照片，小主人頭上還貼塊藥布，地震時受的傷。當然，比起這座鎮的其他傷者，這點小傷真是小到不值得一提。

小主人拿來了水、飯，但狗喝了幾口就跑開了，飯也不吃，反一直咬地上的草。主人說牠是太緊張太興奮了，還沒從這場災難中回過神來。

這家人很客氣，拿出了月餅，讓這批外國記者嚐到了第一塊月餅。我們一抬頭，圓圓的明月已在薄雲中露臉了。當然，人人都不會忘記這個中秋夜，不會忘記那個夾在瓦礫及怪手間剛出來的大月亮。

這時我們已很餓了，從台北7-11買來的三明治早吃完了，眼前這個埔里的7-11只剩一片瓦礫，我們要蹲下來看才看到那綠紅的橫招牌。當然，這裡沒三明治可買了，這個店已成了個扭曲的水泥鋼筋三明治。

很多人在大口地吃著稀飯泡麵，我們知道食物過剩，我們要點吃的一定可以，但我們還是忍著餓沒要。我們沒帶東西進來，我們不忍心帶任何東西出去。我們知道如此作為實質上意義不大，因為東西有餘，但這是我們僅有的一點最低心意表示了。

明月浴災

回到埔里國中的操場，月亮已半懸在天空，我想，這可能是個月亮最多被人看、看得最長、想得最深的中秋節了。多少人伴月而眠，打開帳篷，就是月光，這種經驗，也是百年難逢了。許多人一定在想，今後怎麼辦？房子垮了，親人死了，銀行存摺不知壓在哪裡，明天要如何開始？然後，迷糊地睡著了，沒多久，餘震又震醒了。看著天際安穩的月亮，仍是那句話：「今後怎麼辦？」

我就在這個中秋夜，披星戴月地趕回了台北，又是塞車，花了6個小時才回到家。躺在床上，我在想，這個家安全嗎？我睡著了，竟忘了再看一眼月亮。

【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】