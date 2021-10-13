近日蔡英文在雙十當天直接講出帶有「一邊一國」、「兩國論」的言語。這兩年身邊許多大陸朋友陸續問過，民進黨認為大陸對台灣問題是沒有決心的嗎？為什麼如此說？還是認為美國百分之百會「幫台灣」？

以下是我個人的幾點觀察。這是結合我看蔡英文的一些言語、看民進黨官員的一些說詞，以及從小成長的台灣語境，有的一些感觸。

其一，「美國執念」。

中國大陸人民，深刻感受著發展快速、經濟崛起，我到大陸快十年，身在其中，確實比在台灣看新聞時，更能明白、感受到一些東西。

而在台灣看待中國大陸崛起，絕大多數透過新聞和周圍親友轉述。在新聞上「經濟」、「軍事」等詞彙其實都非常遙遠與制式。

再加上，台灣精英的政府官員，有一定年紀，成長歷程大多受到西方影響，更有「中國以前很落後」、「現在中國經濟好了，但很多層面仍遠落後於美國」等刻板印象（或是執念），這使得這些官員一方面講著「中國崛起」，一方面沒有真正嘗試瞭解大陸人民、大陸社會、大陸政府，到底是什麼個性、想什麼。

蔡英文一開始喊著「民主同盟，國際（西方國家）跟台灣在一起」，可能是對台灣自己內部宣傳。但這套論述講久了，也內化成了蔡政府自己相信的世界：「中國得罪西方」、「中國其實沒那麼厲害」等。

其二，長久忽視大陸輿情的誤判。

蔡英文的兩岸誤判，從8月受日本媒體專訪時的表態就可以看出，她表示「日、美等國其實是給中國送出一個信號，讓中國在台海不得不更慎重。」

這顯示出蔡英文（或是台灣精英），對大陸社會、政治、各方面的認知，非常不足。但凡對中國大陸有瞭解的人，就會知道這話中的誤判。

大環境不同，台灣非常難體會到中國大陸對台灣問題的堅持，與「歷史感」。大陸民意從小就被教育「國家弱就會被外人欺負」、「一寸土地都不能少」等。

日本、美國在台海確實是「給中國送信號」，只是這信號正好會引起大陸對台灣政府的強烈不滿。更會讓大陸，產生「不能讓台海問題一直拖下去」之感。

這與蔡政府的第一個誤區，其實一脈相承：始終認為「西方（美國）先進於中國」、「美國能壓制住中國」，於是潛心瞭解美國，而對於大陸社會輿情、官員的思路，根本沒有認真去瞭解過。

其三，於是，在當前兩岸關係中，台灣對台海問題僅剩下想像。

「台灣很難上談判桌，所以現在只能看美國了」，這不只是民間心態，從蔡英文多次強調「現在美台關係是最佳時期」就可看出。

當前中國大陸與美國多次為了台灣問題交鋒，蔡英文政府目前只能從美國打聽消息，但美國官員給台灣的消息，有多少是真實、多少話沒有說，台灣並不知道。而這對台灣而言，是傷害自己利益的。

這是為何台灣脫離不了兩岸關係的原因。構建兩岸官方溝通渠道，建立互信，因為兩岸關係牽涉到台灣經濟、貿易、民生、方方面面。

結果是，當前蔡英文政府對兩岸關係，僅剩下「美國會幫我們」的一種情緒化想像。（郭雪筠/台北女孩）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。