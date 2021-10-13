近來攻佔媒體版面除國際、兩岸、疫情等相關新聞，其中最火大概就是罷免陳柏惟的報導，陳柏惟是如何從一個竄起的政治新星、勵志的崛起人物，變成今天被多數台灣民眾唾棄的投機政客呢？這對台灣社會又有什麼啟示？

從香港反送中運動開始，台灣內部「抗中保台」氛圍成為主流，民進黨與特定政治人物也從這種氣氛獲利不少，陳柏惟就是個明顯的例子。

而初嚐甜頭的陳柏惟，當然就繼續利用這股氛圍進行各種表演，他自以為在台灣可無往不利。不過任何事情做得太過頭都會有副作用產生，因為多數台灣人雖然對中共威脅反感，但是對於過度想利用「反中情結」獲利的投機政客也逐漸厭惡。

尤其蔡英文第二任之後，因為全面執政缺乏監督機制，也讓民進黨政府在開放萊豬跟疫苗政策上有許多不透明、鴨霸作為，引起台灣人民的反感與反思。人民思考到是否只要站在反中的立場，就要讓這些政治人物為所欲為？這樣真的符合民主的真諦嗎？

很顯然，因為許多政治人物過度反中反而寵出不少台灣政治圈的「敗家子」！他們不停激化台灣內部意識形態的矛盾，並把所有事情都歸咎中共離譜的陰謀論，這種行為已經引起中間選民與多數台灣人的反感，所以人民想要懲罰那些成為民進黨附庸，卻不認真為地方選民服務的民意代表。

接連王浩宇、黃捷罷免案就是人民開始覺醒的案例。桃園王浩宇已經罷免成功，而高雄黃捷因為處在民進黨的優勢選區，外加上蔡英文以黨主席身分全面護航，僥倖留下黃捷。而目前陳柏惟跟林昶佐的罷免活動都如火如荼的進行中！這兩個罷免行動能像火一樣燃起，絕對不是光靠國民黨動員就能成事。

最主要是多數人民看不下去，民意代表不誠心地為選區人民爭取權益，只看眼前的利益淪為執政黨的附庸和打手，國民黨介入只是順應民意、順勢而為的「剛好」而已！現在罷免活動，正是台灣社會對民粹型政治人物過度張揚的一種自我調整、校正。

這也給台灣政治人物一個啟示，就算你站在政治正確的一方，可嚐到短暫甜頭，但如果你侍寵而驕，濫用人民對你的信任，人民的憤怒與反撲終究會來到！

（作者為金融分析者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※