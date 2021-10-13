台灣自從民進黨執政以來，共機擾台的次數之高，是不爭的事實。有些人因此更為仇中、有些人則是變得越來越麻痺，不管是前者或是後者，終歸是政府對此行為束手無策，只要一直訴諸為中國的惡意，就能簡化所有應該用政治智慧去因應的責任。

台灣的飛官們在近5年中失事的頻率，因此更為頻繁，為國犧牲本是值得尊敬與不該被遺忘的事，卻因為媒體與政府刻意地淡化，而一下子就被遺忘。民進黨的意識形態治國，到底為我們改變了什麼？

共機擾台的行為，軍事專家的解析，大多是歸類為測試台灣空防的反應能力或是蒐集情資。而來自於政治人物的看法，綠營認為中國侵略野心更難實現，就是恐嚇台灣，維持他們一貫精神勝利的想法；藍營則只能隔空放話，勸勸老共這樣只會徒增台灣人反感，應自我節制。民間的看法，有認為不會戰的、有認為終須一戰的。來自對岸的消息，永遠都是例行性訓練，或是相關軍事演習。

不管從什麼面相看，沒有變的，就是民進黨政府毫無對策，國防上也只能以行動配合演出、消耗經費。民眾應該要仔細思考，沒有方法面對兩岸問題又不願對話的結果，就是不管如何解讀共機的行為，終究只能處於被動。這樣的消耗戰，真的對台灣的現況有利嗎？還是大家認為一起罵罵中共，浪費多少國防經費也沒差？未戰先亡的飛官多犧牲幾個也無妨？

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