本土疫情從高峰迄今4個多月來，在全體國人配合及努力下，疫情逐漸趨緩；不過，截至9月底，這波本土疫情已造成1萬6216人確診，842位國人不幸身亡。在疫情趨緩之時，該是時候來算算這筆帳了！

民進黨立委也同意，當疫情告一個段落，完全被控制，可以回到正常生活的時候，該追究責任的還是要追究，不容有任何被拖延或是被遺忘的狀況；否則，沒有檢討追究，難保防疫的破口不會再重覆發生。

新冠病毒不會從天而降，也不會無緣無故從水溝冒出來，就是因為有防疫破口，才會造成華航諾富特及後來的萬華群聚發生。其中的關鍵，就在於「國籍航空機組員3+11」政策，是否就是防疫的破口。也因為如此，陳時中部長從霸氣說「3+11我負責」，到改口3+11沒有影響到社區。日前，蘇貞昌院長在立法院報告時，也撇清關係，聲稱沒有證據證明，「3+11」決策是造成防疫破口。

此外，為了防疫及振興，去年2月，立法院就通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》；今年5月本土疫情爆發後，立法院更追加通過4200億元特別預算案，讓我國防疫振興特別預算的總額，達到8400億元。

為了防疫，行政院團隊要人給人、要錢給錢，甚至民進黨立院黨團主張要五毛給一塊，也都全部通過。但是，包括行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中等公務員，是否因廢弛職務導致釀成此次的疫情災害，實有必要一一釐清，才符合我國身為民主國家，所賦予權責相副及責任政治等法治原則。

《刑法》第130條規定：「公務員廢弛職務釀成災害者，處3年以上10年以下有期徒刑。」定罪的關鍵有三：第一，公務員；第二，廢弛職務；第三，釀成災害。蘇貞昌院長及陳時中部長的行為主體，係為「身分公務員」沒有問題；其次，本土疫情造成的災害也很明確，光是因染疫造成死亡的人數，就有842位國人。

因此，成罪的關鍵就在於「廢弛職務」的認定，但就犯罪之主觀構成要件之認定，乃是要證明是直接故意或間接故意，也因為官員若故意廢弛職務，造成災害難以想像，故在相關案例上呈現鮮少成立的情況。但成不成罪，不是誰說了算，還是要經過司法調查及審判才能認定。

因此，雖然行政院團隊大力撇清「國籍航空機組員3+11」政策不是防疫破口，但是，仍須經過司法調查及審判，才能杜外界悠悠之口。此外，監察院也應該主動針對衛福部採購疫苗的爭議進行調查，尤其是鴻海、台積電及慈濟等民間單位採購的BNT疫苗，已逐步運抵台灣，在此情況下，衛福部採購疫苗的點點滴滴，就更能有比較的依據。

台灣此次遭逢本土疫情的衝擊，造成的損害已無法估算，在疫情趨緩之際，包括司法單位及監察院，都應該進行權責釐清，還給迄今怒氣難消的民眾一個交代！

（作者為自由撰稿人）

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