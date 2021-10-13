日本自民黨總裁選舉於9月29日─日中邦交正常化紀念日當天舉行，選出新總裁岸田文雄，出任第一百任總理大臣。台灣方面已經有不少報導，他曾祖父與祖父在基隆開過商舖，岸田本人做自民黨青年局長時訪台被當時總統李登輝接見。故岸田政權應會加強台日關係。筆者看了這些報導就覺得台灣報導太淺薄也太天真了。

這些報導也許不知後續的發展，岸田老祖宗在基隆開鋪後，隨著日本帝國侵略東北，自台轉去大連與滿洲奉天經營了百貨公司與房地產而獲利，大過基隆的成功。大連與瀋陽的地方報有否同樣報導呢？

岸田選出新總裁第二天就著手人事布局。9月30日至10月1日之間陸續公布首相官邸與自民黨幹部人選；副總裁為麻生太郎（麻生派領袖），幹事長為甘利明（麻生派大掌櫃），總務會長為福田達夫（細田派年輕領袖，福田赳夫之孫子，福田康夫老大），政調會長為高市早苗（無派系），選對委員長為遠藤利明（無派系）。同時首相大掌櫃之官房長官為松野博一（細田派）。這就是岸田新政權的自民黨與首相官邸的主要人事部署。

一看這人事部署就覺得岸田簡直是個傀儡！新政權人事當中最重要的是黨大掌櫃之幹事長與官邸大掌櫃之官房長官。首相任命自己派系的部下為官房長官，因首相與官房長官是形影相伴那般關係。30日晚出爐的官房長官松野博一是安倍晉三統治的細田派（清和會）小領導而已。30日晚流出他名字時，讓人大感意外。因不是岸田自己派系的，松野只是個沒權的小人物。

總裁做首相時，非得離開黨總部不可，黨務託給幹事長。1979年吸收黨內惡性鬥爭之教訓，黨內達成共識，總裁與幹事長不由同一個派系任命，這習慣持續到現在。故麻生派的甘利明做幹事長一點問題都沒有。但岸田新總裁下面的4大幹部裡一個都沒有自己派系的幹部，這無疑是史無前例的。道理何在呢？

岸田這次登上首相寶座就是被安倍捉弄的結果。安倍只怕後任首相追究他的醜聞，即森友疑雲。安倍唆使高市出馬而公開支持高市，讓岸田不安心，這就是安倍的兩邊倒戰術。高市當然沒機會當選，但十分能鞏固安倍鐵地盤之極右票。岸田出馬時表態要再調查森友案，但挨了安倍痛罵以後，就退步說只公開檢察署退回來的文件，就為了拉好最大派系，即安倍統治的細田派的和第二大的安倍盟友之麻生派的票。

在競選過程中，岸田最後打出的新政策一點都沒有新意。最大政策的令和版所得倍增計劃也是他派系的創辦人池田勇人之翻版而已，與自民黨議員，黨員與黨友都並不相信其會實現。拉好安倍手裡的一半票與麻生派的過半票的岸田在第一輪投票以一票多過在民調上領先的河野，在第二輪投票完全壓倒河野。

但跟安倍妥協的結果，害慘岸田。他選上後，安倍立馬和他執政時的親信官僚開會，在他辦公室搞定岸田新政權的幹部人事部署。故岸田下面的4大幹部沒有一個岸田派的親信。日本有家媒體報導，他在投票前一天嘆息說了一句：這次還是不要贏！他最後卻成「達摩宰相」，伸不了手與腳，只能面壁。

岸田文雄只是個安倍與麻生的傀儡，他的權威與力量遠遠不足，相反的，安倍有如西太后，還有麻生做東太后。國會任命首相後，岸田沒法組織自己的內閣，那時安倍與麻生垂簾聽政的局面會更明顯。岸田的官邸與黨裡，一點都沒有控制的空間。

在安倍與麻生的控制下，岸田只能走安倍路線。故台灣官方與媒體千萬不要擔心岸田老祖宗的故事，岸田見過李登輝等等完全影響不到現實。雖然岸田是鴿派，他內外政策都不會變，照常跟台灣來往，也支持蔡英文政權。如安倍要加強台日關係，岸田只能拳拳服膺，這就是岸田本人在競選過程中強調自己的優勢是「聽話力」，他只能聽安倍與麻生的話。

最重要的一點，河野太郎不聽派系領袖麻生不允許他出馬的話，故沒法得到麻生派的票而慘敗，且幾乎丟了政治生命。自民黨總裁選舉只是個「盃裡嵐」─茶壺風暴，選舉結果完全與民意相反。台灣若跟岸田政權維持良好關係，不見得獲得日本民意的好評。

（作者為日本媒體人）

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