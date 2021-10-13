公堂上罵人｢不要臉｣，這是公然侮辱；罵人者是行政官員、被罵者是質詢他的立法委員，這更是侮辱；尤其被罵者又是位女性，這更是侮辱中的侮辱，嚴重破壞了國會正當程序、更嚴重破壞了性別平權，這位罵人者是內閣閣揆，發生地是台灣。

立委鄭麗文質詢行政院長蘇貞昌，是否支持台灣發展核子動力潛艦，雙方爆發激烈言語衝突，蘇揆罵她「不會像妳這麼不要臉」，鄭聞言氣到走向蘇揆，質疑他怎麼可以羞辱立委，蘇揆還問她「要打架嗎」？鄭麗文痛批蘇揆「見笑轉生氣」，蘇也立刻回嘴｢你才見笑轉生氣」，昂藏七尺之軀跟小孩吵架一般，讓人見識到民進黨高官的水準。

或許雙方火氣都不小，但鄭麗文是女性，又正在執行她立委的職權，行政官員有義務回答立委的問題，再怎麼樣也不能罵女方「袂見笑」，翻成國語就是｢不要臉｣，人家可以告你公然侮辱的。

這是國家最高行政首長的態度嗎？這就是你對女性的態度嗎？在國會殿堂上都如此這般，難以想像對待自己的部屬又是何等態度。民進黨執政之後，掌握絕對的權力，在國會殿堂上展現的就是絕對的傲慢、空前的鴨霸，絲毫不把民意放在眼裡。這就是現在的台灣民主。

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