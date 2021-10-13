張靈甫將軍德配王玉齡女士靈右：
王玉齡女士，安徽舒城人也，家世素稟禮教，家道殷實。玉齡女士以及笄之年，下嫁靈甫將軍，為抗戰勝利後轟動遐邇之美談。
靈甫將軍出身黃埔，為國干城。自畢業起，歷北伐、剿共諸戰役。抗戰軍興，將軍自淞滬會戰、南京保衛戰，以迄長沙會戰、浙贛會戰、常德會戰，屢建殊勳。抗戰勝利，國府還都南京，將軍並任首都衛戍司令。玉齡女士與靈甫先生之鴛盟即於此時得諧，英雄美人，誠一時佳話也。
嗣後，不旋踵焉，民國三十六年，國共內戰再起，華夏狼煙，四野遍佈。將軍斯時幼子方出生，即奉命率軍出戰蘇北魯南一線。不意五月噩耗傳來，將軍於山東孟良崮一線，血戰被圍，彈盡援絕後，自戕殉國。斯時玉齡女士以未滿二十之齡，驟承喪夫之痛，獨力撫養幼子，苦心孤詣，艱難備嘗。此後輾轉播遷，及至晚年由美返滬定居，終身為靈甫先生守節未嫁，其堅貞剛毅，有足可以泣鬼神者也！
日昨孫文學校驟聞玉齡女士噩耗，想靈甫將軍百戰殉國，然以中樞播遷，國家多難，於國殤之眷屬，每疏照顧，雖屬時代之無奈，然作為黨國一員，總覺愧赧無地！因敢竭敝誠，追述靈甫將軍畢生奉獻，以及玉齡女士感人行誼，以表彰功業，垂範後昆，並致敬於玉齡女士之靈前曰：
將軍百戰，功在黨國
力戰殉國，彪炳史冊
夫人結褵，贊襄中饋
守節撫孤，感天動地
半世孤懷，人間情義
悠悠心悲，蒼天何極
雲山蒼蒼，江水泱泱
夫人德風，山高水長
（作者為孫文學校總校長）
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