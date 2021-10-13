中國大陸紀念辛亥革命110周年，行政院長蘇貞昌酸溜溜地回應，辛亥革命建立起的是中華民國，中華人民共和國不能連這件事，都要掠中華民國與中國國民黨之美，還說，歷史不容扭曲。

太陽底下居然有新鮮事兒？連神明都敢欺的蘇貞昌，這會兒居然會替中華民國和中國國民黨抱不平？鬧了半天，蘇貞昌不過是為民進黨集體消費中華民國打了個頭陣罷了！

蘇貞昌這廂酸北京扭曲歷史，那廂，蔡英文便在國慶大會上指鹿為馬，公然將中華民國歷史截斷了38年；轉播國慶大會的華視總經理臉書自白，為「幽靈國慶生」。

謝志偉也在德國隔海呼應:「我們一邊舉（國旗）一邊吐血啊！」再仔細一瞧，總統府前的國慶牌樓布置的像靈堂，國慶大會上蔡英文胸前白色的雙十徽章，遠遠看去，像極了殯儀館裡致祭者胸前的十字架紙花！

蔡蘇領軍的民進黨，把中華民國的歷史、憲法和包括國旗、國號和主色系在內的象徵性符號，通通架上了台獨的祭壇，消費中華民國，為台獨遮掩開道，哪裡是要為中華民國慶生呢？

聽其言，觀其行。民進黨完全執政以來，何嘗對創建中華民國的先賢先烈有過一絲敬意？何嘗對保衛台灣有功的退休軍公教警釋出過一絲善意？

一個從來不願高聲呼喊中華民國名字，也不願率領人民高唱中華民國國歌的總統，假借中華民國之名，做出的任何承諾、任何堅持，都是在為台獨鳴鑼開道。

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