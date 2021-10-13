國民黨立委鄭麗文12日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時，批評政府連核子動力潛艦都不敢爭取，保衛台灣的決心在哪裡？恐怕到時候第一個投降的就是蘇貞昌。

鄭麗文的說法不但使蘇貞昌憤怒，也很難讓國人信服。因為蘇貞昌曾經在立法院公然宣稱，如果共軍侵台，自己會用掃帚戰到最後。蘇貞昌言之鑿鑿，怎麼會第一個投降呢？

但是話又說回來了，蘇貞昌不是沒有騙人的前科，當初甚至連神明都敢騙。所以宣稱用掃帚戰到最後，是不是真的如此，大家也有懷疑的理由。

阿富汗總統甘尼在神學士攻下首都喀布爾前夕，搭飛機逃離。因此，中廣董事長趙少康8月16日在臉書提出一問：如果共軍兵臨城下，總統蔡英文的選擇是辭職走人，還是拚到最後一支掃把？

蔡總統當然沒有回應，蘇貞昌也沒有代為回答。因為這是假設性的問題，現在不必急著表態。同樣地，蘇貞昌會不會第一個投降，現在也不必急著回答。至少目前看來應該不會。因為萬一情況真的發生，蘇貞昌還可以看蔡總統的反應，來決定自己的作法。即使要投降，也不會是第一個。

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