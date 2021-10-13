兩岸國慶日剛過，某些親綠媒體立即大作文章，分別列出參與｢十一｣、｢雙十｣國慶日的藝人名單，對於前者是語多諷刺、對後者則極力讚揚。

在｢十一｣發表賀文被點名的藝人有張鈞甯、歐陽娜娜、 汪東城、辰亦儒、賴冠霖、張韶涵、王大陸、鬼鬼、黃品源、吳奇隆等人；後者則包括邰智源、焦糖哥哥、柯宇綸、賈永婕、郭昱晴、吳鳳、瑞莎、館長、黃明志、波特王等，分別都是10位，可見是經過安排與策劃。

不用問，一看就知道雙方藝人的市場導向為何了，張鈞甯等近年來演藝事業多在對岸發展，既吃紂王水土又罵紂王無道，沒這個道理，｢十一｣國慶行禮如儀的發個罐頭賀電就表示不愛台灣嗎？

邰智源、焦糖哥哥等人演藝工作在台灣，雙十節慶祝國慶理所當然，館長本土色彩濃厚；吳鳳、瑞莎來自他國，在台灣落地生根，你叫他們不慶祝雙十去慶祝什麼？

如此來分辨藝人的話，那麼在對岸的台商們呢？不都把他們罵進去了？都是自己同胞，何必如此地挑撥分化？還嫌整個社會不夠亂嗎？還要增加彼此的隔閡與對立嗎？1450和塔綠班們夠了吧！

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