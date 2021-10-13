藻礁公投在即，國人心中已有了千年藻礁在桃園永存的理念。經濟部卻在國慶連續假期加班趕工「三接外推方案」環評，蔡政府想讓公投功敗垂成的意圖明顯。這陣子更是透過親綠媒體的大內宣，想徹底擊垮年底擁有70多萬珍愛藻礁民意連署的公投案，以重建蔡政府威信。看到民進黨與經濟部在經濟與環保間的衝突，毫不避諱地選擇了前者，真是有夠悲哀！

蔡英文總統還未執政時，曾親自踏上藻礁的海灘上寫下「藻礁永存」，當時的親筆簽名歷歷在目，現在執政了，觀塘藻礁所在地的桃園市長鄭文燦竟也選擇配合讓中油三接站建立，犧牲千年藻礁。為了扭轉蔡政府粗魯的決定，全民必須以公投來決定千年藻礁的命運，無論公投結果為何，都將讓蔡英文在環保史上留下不堪的紀錄。

經濟部長王美花選擇犧牲藻礁或許是高層的授意，也或許是她自己為了保住烏紗帽，不惜強詞奪理也要在桃園外海設站。經濟部有這種窩囊的政務官，只憑徒具形式的環評就可肆虐僅存藻礁，是可忍，孰不可忍！

藻礁公投領銜人潘忠政指出，政府急就章的推出「三接外推」方案，還自吹是環保與經濟兼顧，明明有各種替代方案，如三接與基隆四接案合併，並在台北港一起推動等，卻縱容中油一再放話「觀塘是三接唯一方案」，不惜摧毀環評制度、摧毀總統威信。蔡政府實應懸崖勒馬、回頭是岸，不要造孽了！

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