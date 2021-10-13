蔡英文國慶演說打「兩國論」擦邊球，國台辦不意外地重炮回擊。其實民進黨並不怕被罵「搞台獨」，而是怕被發現「沒有台獨」，國台辦批得越厲害，民進黨越高興。

站在民進黨的立場思考：過去「台灣獨立」是選舉神主牌，結果完全執政五年多，憲法還是將「大陸地區」包含為領土的一中憲法；《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（就是俗稱的兩岸條例）也依然明定「大陸地區」國家領土一部分，而非「外國」。「大陸地區人民」更不適用各種「外國人」的規定，而是廣義的「國民」。什麼都不敢修，難道獨派不會覺得自己被騙了，真心換絕情？

再加上美國已公開表示不支持台獨，拜登說美中要共同遵守「台灣協議」，這些都讓民進黨的「抗中保台」，越來越消風。如果蔡英文在國慶演說中，完全迴避台獨，等於是自己承認被美國拋棄；反之，打「兩國論」擦邊球，還可以藉由與國台辦的互嗆，跟支持者交代。

江啟臣很早就指出，北京越是罵民進黨，越是幫民進黨催票，這才是民進黨對「嘴皮子台獨」樂此不疲的原因；而國民黨若也跟著批評民進黨搞台獨，就正中民進黨下懷，塑造「國民黨幫共產黨欺負民進黨」的形象。

因此，對於民進黨的「嘴皮子台獨」，最好的回應方式是朱立倫的：「說到要做到」。

憲法與《兩岸條例》規定「大陸地區是中華民國領土的一部分」，這意涵著三件事：一、兩岸非國與國關係；二、兩岸同屬一國；三、大陸地區隸屬於中華民國。這三件事集合起來，就是「九二共識」。

蔡英文說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，那非常好，就請蔡總統「說到做到」，運用立法院多數，立刻就把《兩岸條例》改過來，明訂大陸地區跟中華民國沒有關係。該修憲、該變更領土，那也去推啊。

如果民進黨不（敢）改，台灣人民自然也會疑惑，蔡總統的「抗中保台」，怎麼只是出一張嘴？立法院都是民進黨家的，改一條法律有這麼難嗎？

利用民進黨的「嘴皮子台獨」，去凸顯實際上沒有的台獨，這才是民進黨的選舉七寸；當越講台獨越打自己臉，民進黨自然會閉口不談，兩岸也就不會擦槍走火了。

「嘴皮子台獨」真正的傷害是：大陸人民越來越覺得，「和平統一做不到」，中共當局也因此必須更強硬的打壓台灣，對鷹派交代。

前AIT主席卜睿哲曾說「不要讓大陸對統一絕望」，只要讓北京對統一有信心，覺得「明天再統一也不遲」，今天的統一就不是急事；明日復明日，也就讓兩岸的現狀可以長期維持下去。

以將來的統一（夢想）換取今日的不統一（現實），這句話不是筆者講的，是台獨教父李登輝告訴陳水扁的。陳水扁爆料，李登輝曾多次對他提到：「做為中華民國總統，有兩根柱子不要動它，一是中華民國憲法，一是國統綱領。只要兩根柱子撐著，在裡面就可鑽來鑽去。」

連李登輝都知道，法理台獨會最快統一，「謀統」反而能讓分治的現狀延續下去。獨派與覺青，真的還要被民進黨繼續騙下去嗎？

（作者為政治幕僚）

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