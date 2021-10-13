蔡英文在10月10日國慶講話提出了新的「兩國論」，她堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。這是將「國家」（兩岸同屬一個中國）與「政權」（兩岸目前存在兩個不同的政治實體）之間的分際故意混淆了；同時也將「主權」（一個中國的共同主權）和「治權」（兩岸之間存在兩個互不隸屬的治權）的關係故意搞亂了。藉此企圖根本否定「一中各表」與「九二共識」，同時也拒斥美國的「一個中國政策」，亦即：美國承認世界上只有一個中國，美國不會介入中國的統一，也不強迫任何一方進行統一；但同時美國也不承認台灣獨立。

上述的「新兩國論」並非「一中一台」，而是不折不扣的「兩個中國」。這顯非台獨建國論的選項！但迄今為止，美國政府尚無回應，是不是就此默許呢？這會不會正是拜登總統幾天前所說的「台灣協議」呢？

但許多台灣老百姓卻心知肚明，多年來兩岸關係上不斷嘗試「切香腸」的行動，看來馬上就要切斷了。

美國的中國專家對此憂心忡忡，深恐大事就要發生！同時大家也迫切地想知道：在大陸決策者眼中，究竟「新兩國論」是不是踩了兩岸關係最敏感的那條紅線？會不會就此翻盤掀鍋、武力攤牌呢？很顯然，蔡英文老神在在，根本不在乎會不會打仗。因之，戰爭的發動權就看大陸這一方了。

於是，很多人猜想，大陸很快就會展開行動了嗎？不像！再快也要拖到明年冬奧結束之後吧！也有人臆測，應該會在明年底開完中共二十大之後動手，到那時候，台灣的地方大選也差不多結束了，且看大選的結果再說吧。換言之，或許還可以拖上一年半載。

這正是過去幾十年來許多台灣老百姓的心頭之患。1971年10月25日，中華人民共和國取代中華民國在聯合國的「中國代表團」席位，外交部長周書楷走上發言台，黯然地宣布自此退出聯合國。近年來，這段視頻不斷在網路上播出，這也是我少年成長階段裡最深刻、也最難忘的一頁印記。

那一年，我正在台北上國中二年級。退出聯合國之後，寒假期間有許多同學隨著家人移民國外，在臨別之際，互道珍重，感懷不已！但從此卻彷彿天人永隔、再未聞音訊了。

現在，半個世紀過去了，自己已過耳順之年，但終究還是免不了面對兩岸戰爭與和平的考驗。到底能否逢凶化吉、轉危為安，走出零和對抗的困局？這真是政治智慧的考驗，也是民族尊嚴與歷史抉擇的重大試煉。

的確，這就是人生，也正是命運。這是那817萬台灣人透過選舉做出的抉擇，無論是對是錯，都已成為歷史。這也正是中國人所講的：盡人事、聽天命，知興替！大家只有安身立命，自求多福了。

（作者為中國文化大學教授）