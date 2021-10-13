行政院長蘇貞昌在立法院公然辱罵立委鄭麗文「袂見笑」（不要臉），13日受訪還硬拗是撥亂反正，迄今未見婦女團體公開譴責蘇揆，可見這些打著捍衛女權的婦女團體，早已被民進黨收編為附隨組織。

「袂見笑」是罵人不知羞恥相當難聽的閩南語髒話。身為政府最高行政首長公然侮辱女性國會議員，如此誇張行徑如果發生在其他民主國家，不但會被嚴厲譴責，可能早被轟下台。

蘇貞昌對鄭麗文沒有一絲道歉之意，甚至加碼自豪是憤然抵抗叛徒，挺身撥亂反正。蘇揆身為行政院長風行草偃，擁有權力卻傲慢成習，其他閣員有樣學樣，未來只要不滿在野黨立委質詢，就通通辱罵袂見笑，因為這叫撥亂反正！

還原鄭麗文質詢蘇貞昌過程，民代質詢核動力潛艦軍備議題，蘇揆大可回覆可行或不可行，竟反問鄭是要投降嗎？兩人因而發生激烈爭執。因此率先挑釁的是沒有民意基礎的蘇揆，還拿25年前曾幫鄭麗文站台的事說嘴，套句台灣諺語，真是「雞仔腸、鳥仔肚」。

最可悲的是，民進黨婦女部不敢置評，向來捍衛女權不遺餘力的婦女團體，竟全部默不吭聲。對照去年立法院議事衝突，國民黨立委陳雪生肚子與民進黨立委范雲肢體接觸，台灣婦女團體全國聯合會就大陣仗開記者會，並強烈譴責陳雪生性騷擾，這些婦女團體怎麼一夕間都不見了？說穿了，這些婦女團體是看顏色捍衛女權，跟著民進黨吃香喝辣。范雲曾是婦女新知基金會董事長，如今搖身一變為民進黨不分區立委。

從蘇貞昌到范雲等一干人，從人民手裡拿到權力後，卻對人民鴨霸，讓我們見識到誰才是真正的袂見笑。