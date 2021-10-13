最近有兩個案例令人憂心政府正在帶頭破壞社會信任，當信任崩解後，整體社會將會付出巨大成本，也將會遲滯台灣未來發展的腳步。第一個案例是台灣高等法院針對「太陽花事件」更一審宣判，魏揚等7人公訴不受理確定；第二個案例則是，黨產會指控救國團透過占用、借用方式先拿下，再變成承租或買下，還有以「更名」方式取得房地資產。

這兩個案例雖然看似毫不相干，但事實上都指向一個政治核心問題──信任。現代憲政民主思想起源的社會契約論主張，「國家」乃一群生活在缺乏政治權威的自然狀態的人們，因為受不了沒有政府、法律的諸多不便或危險才自願組成的。換言之，人們是為了想過更好的生活，才想到必須集體放下手上用來自保的各種武器或資源，進入一個有政府的社會。國家統治下的人們對政府存有一個必須善盡守法的「政治義務」，政府也必須提供相應的保障，也就是通常會寫入憲法的「根本權利」。西方當前的所有民主理論，基本理據皆源於此。而放棄權利的「人民」以及取得權力的「政府」最重要的連結就是「信任」。

從第一個案例太陽花事件來說，魏揚等人所宣稱的「抵抗權」或「公民不服從」均為我國憲法或法律所未明文規定的概念，要件及行使時機為何，都缺乏嚴謹定義；罪刑法定主義是政府與人民間基本的信任關係，如果法令所明定的罪刑都能夠用「抵抗權」或「公民不服從」輕易排除，人民與政府間的信任如何確立？當這樣的信任關係不存在，是否任何人、任何團體都可以藉由「抵抗權」或「公民不服從」攻擊官署？

而第二個案例對「信任」問題是更嚴重的挑戰。黨產會指控救國團透過占用、借用方式先拿下，再變成承租或買下，還有以「更名」方式取得房地資產；救國團喊冤強調，早期救國團因未具法人資格，當年是「借名登記」方式將所有權人登記為中華民國，後來取得法人資格後，這些都有行政院及財政部的公函為證。 如果「現在政府」否定「過去政府」的判決與認定，「未來政府」是不是也可以否定「現在政府」的判決呢？法律的另一個信任準則──「信賴保護原則」如果蕩然無存，人民如何能信任政府？黨產會19日將針對救國團財產是否為不當取得召開聽證會，我們期待聽證會後或許有轉圜餘地。

現代代議民主制中，「代理」的本質是一種信託關係，信任才是最重要的精神要素。以上兩個案例顯示政府與司法沆瀣一氣，正在破壞與人民間的信任，在普遍公信力不足、朝野互信不足、公私部門互信不足、人際間互信不足、且個人意志凌駕制度之可信度情況下，人民與政府互動將會提高「交易成本」，如：找門路關係、賄賂、抗爭，人民與政府為因應這些問題將疲於奔命。因此，如何重建社會互信才是代理關係得以發展的關鍵。

（作者為退休大學教師）