明年元旦起基本工資調漲5.21%，但多項保險費用也跟著漲，非基本工資的勞工薪資卻呈現凍漲。（陳信翰攝）

據最新民調顯示，年輕人最關心的課題是一高（高房價）、一低（低薪），有一半以上的人還擔心公保、勞保將破產，退休時領不到退休金。行政院主計處預計今年台灣經濟成長率（GDP）將達到5.88%高峰，蔡總統在雙十國慶文告中也說：今年台灣經濟的表現，重回亞洲四小龍之首；政府認為現正是調漲基本工資最佳時機，定調時薪與月薪雙雙各調升5%，工商團體卻認為目前正處疫情衝擊內需產業最艱困時期，堅持反對調漲。

基本工資調漲可能帶動通貨膨脹，查今年石油價格突破80美元，帶動原物料成本普遍上升、加上塞港與塞櫃增加運費負擔，廠商營運成本被迫大幅提升，業者已無活路，如今再加上調漲薪資，更助長通膨，物價變得更貴，因此調漲薪資一則可能影響民眾的購買力；二則可能影響民眾就業率，因雇主認為需要負擔更高薪資成本而減少僱用人力。

美經濟學家對未來一年的通膨預期會升至十年最高點，在萬物齊漲的情況下，廠商無法即時調整適應，很快地就會進入衰退期，帶來失業率提高，GDP也會受到嚴重的衝擊，這種現象稱為「停滯性通貨膨脹」，此時期收入減少 成本上升，無法完全轉嫁到售價上，利潤衰退。

一國經濟好壞不僅要看GDP，還要觀察GDP的規模，以韓國來說，去年GDP為負成長1%，但GDP的金額是1.6兆美金，反觀台灣GDP為3.2%，但GDP的金額只有6900億美金，GDP的率台灣比韓國多4%，但GDP的額，韓國反而比台灣多兩倍；其次，若以人均所得（GNP）做比較，新加坡是台灣的2倍、香港是台灣的1.7倍、韓國是台灣的1.1倍，以GNP作評比，台灣是四小龍最低。

主計處發布9月消費者物價指數（CPI）年增率2.63%，創9年新高，朱主計長在立法院備詢時，被問到一碗蚵仔麵線多少錢，他回20元，好像活在平行時空，吃米不知米價的年代，物價上漲壓力到此地步，民眾的薪水都縮水了，還不知民間疾苦，政府官員真的得走入民間，來了解小老百姓的生活，才能接地氣。

主計處又公布今年7月工業及服務業平均薪資約為5.5萬元，令民眾傻眼，拿作業員薪水與郭台銘薪資平均，當然無法反映真實的薪資水平，經查全台近70%的受僱員工薪水低於平均薪資；真實的薪資水平是採用薪資中位數，舉例來說，若調查5位民眾，將薪資由低至高排列後，中間第3位民眾的薪水就是薪資中位數，以108年全體工業及服務業受僱員工數為796萬人，薪資中位數為49.8萬元，亦即約有398萬人年薪連50萬元都不到。

台灣十年來薪資水位扣除通膨後，實質薪資平均呈現負成長，也就是調薪的幅度永遠趕不上物價上漲的速度；此外，由於近年來寬鬆的貨幣政策，導致全球資金氾濫，大幅推升廠商生產所需的原物料價格，引發通貨膨脹，導致台灣CPI高達2.63%、加上失業率4.2%、另有五缺、低薪、空汙及房價，痛苦指數遠超過10%，大多數人還在過苦日子。

民間疾苦不是小事，低薪問題要從根源做起，一味地調漲基本工資只能治標，台灣投資環境不安定，近年來外人投資（FDI）形成停滯，政府除了一面引進外資，還要與各國加強簽訂FTA外，並進一步推動「自由經濟示範區」，賣出更多貨物、創造更多就業機會，把餅做大；經濟規模擴大後，雇主收入也會同步增加，自然有足夠能力為員工加薪，而員工加薪後，會促進消費增加，員工因而又可再加薪，這樣周而復始，就會進入良性的「循環經濟」，徹底解決低薪問題。

（作者為中華工商研究院副教授）