「士大夫之無恥，是謂國恥。」行政院長蘇貞昌以中華民國最高行政首長身分，在中央民意機關備詢時以「袂見笑」不雅字眼飆罵立法委員鄭麗文、還對這位女性立委挑釁「要打架嗎？」示範最卑劣的沙文父權政客嘴臉。毫無疑問，這就是蔡英文政府運用國家暴力輾壓人民的新高峰，就像古今中外所有無能顢頇的威權政客一樣，他們顧不了主權、護不住台積電，只能在國內製造各種衝突，企圖掩蓋轉移執政無能的鐵證。創紀錄了，蘇貞昌！

若蘇貞昌是軍閥或土匪出身，或許國人還可以理解其行徑所為何來，然而蘇揆是律師出身、縣市首長、民意代表起家，竟會在中央民意監督的殿堂上如此張狂、視民主如無物，戕害在野黨的手段如此粗暴且無忌憚，其心態早已超越當初投票授權的容忍範圍，更遑論一眾民進黨立委絲毫不顧是非與制衡立場，唾面自乾的幫腔嘴臉，已引起廣大有良知的知識分子極度反感。若蔡英文始終麻木不仁縱容如此鞭打國體的惡行，誠乃較明末縱容「九千歲」魏忠賢大搞黨爭的明熹宗還不如，亡國之禍恐不遠矣。

民進黨占多數的立法院，現在即便是論輩分不輸給蘇貞昌的游錫堃當院長，也已淪為民進黨立法局；仰賴行政資源當養分的立法院，就是蘇貞昌的「細漢仔」，似乎全院立委都只能比照蘇巧慧委員跟「閣揆爸爸」講話模式，乖巧乖巧的。無怪乎很多對民進黨施政絕望的年輕世代，對此現象也只能在網路留言：「塔綠班，不意外」、「民主、進步，能吃嗎？」。

細究鄭麗文為何觸怒蘇貞昌？當時鄭詢問政府如何展現保衛台灣決心，擔心台海若起戰端，蘇貞昌、蔡英文會是前兩名投降的人，蘇隨即大爆炸，氛圍就像戲劇中軍閥張大帥要掏槍斃了鄭麗文一樣。但若就法理與權力而言，確實也只有蘇蔡有權投降、有能力落跑，其他人都是「孤臣無力可回天」，鄭麗文這問題的對象就是只能找蘇蔡問，無誤。

再者，蘇貞昌的祖父兄弟，在日據時代即有投靠殖民政府、幫忙招降抗日英雄林少貓的血淋淋例子，歷史不能忘；而蔡英文的父親更不遑多讓，歷經日本、國民黨、美軍等威權更迭提攜，若打起仗來，要站在正確的一方也更是有深厚的家學淵源為根柢，他們持盈保泰的那種絕活，是打娘胎裡練就的。平心而論，鄭麗文的質疑完全合理，平淡的問一句就意外引爆蘇貞昌的心虛？舉國秒懂。

回歸行政與立法分立制衡的本質，從威權時代走來的蘇貞昌、游錫堃二位院長，絕對不能對這次閣揆在立法院用恐嚇語氣威懾立委一事輕輕帶過。民主不是天上掉下來的果實，任何的厚黑詭詐無不是希望將進步果實偷放進口袋，但若立委諸公都裝沒事、扈隨於民進黨淫威之下，則國家雖尚無外患攻入，卻已被噁心政客毀滅民主火種。

蘇貞昌，你可以不尊重鄭麗文，但你不能不尊重他背後的民意。下次進院會向游錫堃鞠躬時，請拿掉你地主少爺出身的傲慢與鴨霸，不是隨意點頭，而是好好向放牛長大的游錫堃所代表的國會鞠躬，謙卑地向民主認罪悔改，不要再瞧不起立法院、瞧不起人民了！

（作者為資深媒體人）