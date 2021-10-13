台灣民主化後，漸漸分裂成「藍」、「綠」兩個板塊，藍以支持國民黨、說國語的外省、客家與原住民為主體，政治立場保守；綠以支持民進黨、說閩南話的福佬人為主體，鼓吹民主進步。蔡政府執政5年，走向選舉威權體制，早已「國民黨化」。立法委員陳柏惟日前堅持用閩南語質詢國防部長，並未引起黨內共鳴，最後只得道歉了事。看來民進黨政治生態已微妙變化，綠已不再那麼「綠」。至於國民黨，歷經兩次總統大選失敗，開始修正路線，藍也不再那麼「藍」了。

無色年輕人成主流

藍、綠政治生態的形成與變化，是一段長期的演變過程。威權時期台灣雖然有省籍問題，但當時黨外以「爭民主」為目標，不分省籍，大陸籍的李敖曾協助彭明敏逃亡，因而獲罪坐牢；費希平對民進黨創黨成功貢獻巨大；統派林正杰與獨派陳水扁、謝長廷共組「黨外三劍客」，對抗國民黨功勳彪炳。但民進黨1991年通過台獨黨綱，台灣人=台獨=閩南語，成為民進黨三位一體，其他人漸漸離開。

「大閩南至上」與台獨主張固然凝聚了民進黨的內部的向心力，但也讓客家、原住民與外省族群感到被排斥，加上民意不支持台獨，民進黨的發展開始出現天花板現象。陳水扁為突破局限邁向執政，推動民進黨通過《台灣前途決議文》，開始收斂台獨主張，終於在2000年取得政權。

但陳水扁政治性格多變，執政初期拋出「不宣布獨立，不更改國號，不推動兩國論入憲，不推動改變現狀的統獨公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題」的4不1沒有政策，但施政失敗後轉向「一邊一國」台獨路線，引發激烈的朝野對抗。藍、綠分野的主軸由出身轉向統獨，綠支持「一邊一國」，藍認同「中國」。2008年馬英九執政，藍綠矛盾由統獨轉向兩岸關係，藍「不統」，但接受「九二共識」，支持兩岸和平發展，綠反中、反對「九二共識」。

2016年蔡英文上台後，不接受九二共識，但宣稱「維持現狀」，自稱「中華民國台灣」，不挑戰「大陸地區是中華民國領土」法制，與馬政府的兩岸路線趨近。藍則陷入路線之爭，一部分藍趨近統，另一部分藍在兩岸路線上變得猶豫反復。

就長期變遷觀察，綠有向藍靠攏的趨勢，藍也從早期「三民主義統一中國」到《國統綱領》，再到馬政府「不統、不獨、不武」，乃至今日國民黨領導階層「聞統色變」，藍也逐步向綠妥協退讓。就社會變遷層次，隨著傳統藍營人口老化，不受傳統族群、統獨羈絆的年輕人進入主流，藍綠區隔的概念已變得牽強。

藍綠區隔已不適用

朱立倫是其中的代表，認為張亞中等人的傳統國民黨路線「悖離主流民意」，要改走平衡路線，在美、中、台之間平衡，在台灣的客觀處境與主觀期待之間平衡。但「平衡」往往伴隨「兩難」，就算朱立倫對張亞中路線的形容是正確的，難道朱立倫自己的主張就能夠勝選？朱立倫習慣以模糊迴避兩難，但2020初選已有教訓，模糊只會讓輿論興趣缺缺，讓外界認為自己心虛。

譬如潛水世錦賽，主辦單位為了把轉播訊號打入大陸內部，自發性的取下我國國旗，未來類似事件還會不斷發生，民進黨很容易處理，國民黨要如何兼顧立場與民意？兩岸政治問題不解決，「平衡」何其難也。兩岸論述絕對不是面面俱到，那只會裡外不是人；也不是模稜兩可，觀望風向，這只會讓社會認為國民黨沒有自信，自我懷疑。

朱立倫主張兩岸「求同尊異」，方向上是對的，但何謂「同」，何謂「異」，如何「尊」？他並未說清楚。其實「求同尊異」的內涵，就是「分治不分裂」；「不分裂」是兩岸的「求同」，「分治」則是對彼此治權的「尊異」。朱立倫不願意講「分治不分裂」，是擔心被民進黨抹紅，但模糊就不會被抹紅嗎？朱立倫說張亞中是「紅統」，但民進黨的支持者認為「求同尊異」同樣是「紅統」，如果接受這個邏輯，國民黨就不用選了。

某種程度上，藍已不再藍、綠也不再綠，台灣不必再分藍綠，人民更不必被藍、綠立場或政治偏好綁架，改以務實態度評價執政黨與政治人物，其所作所為是否為人民利益著想？政府施政是否讓人民日子過得更好？